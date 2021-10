Skandal um Cannabis-Rechtslage: Warum CBD-Rechtsexperte Wolfgang Pöltl Behörden- und Justizopfer sucht

Realjurist Wolfgang Pöltl erklärt warum der Aufschrei der Hanfhändler berechtigt ist und CBD-Discounter den Markt erobern

Graz (OTS) - Tödlicher Alkohol: frei und legal erhältlich! Tödlicher Tabak: frei und legal erhältlich! Gesundes Cannabis: soll nicht frei und legal erhältlich sein? Ein Rechts-Skandal! Die Cannabis-Branche wird offenbar für einen Rechts-Narren gehalten. Während es in Europa zigtausende Alkohol-Tote gibt und sich - völlig legal - zigtausende RaucherInnen zu Tode rauchen , versuchen Behörden und Justiz immer wieder durch - aus meiner Sicht - rechtlich nicht nachvollziehbare Amtshandlungen (Hausdurchsuchungen, Beschlagnahme, Verwaltungsstrafverfahren) zu verhindern, dass Cannabis in Form von CBD - Ölen und Hanfblüten auf den Markt kommt, auch wenn der THC - Gehalt der dann am Markt erhältlichen Cannabis-Produkte unter der Suchtmittel-Betäubungsmittel-Grenzmenge liegt. Dass nun auch CBD-Discounter den Markt stürmen zeigt die enorme Nachfrage nach dieser alten Heilpflanze. Wolfgang Pöltl schreibt gerade an einer wissenschaftlichen Arbeit über Korruption und Amtsmissbrauch im Zusammenhang mit der Cannabis-Rechtslage und ersucht Behördenopfer sich zu melden. Diskretion ist zugesichert. Näheres unter www.pfoe.at

