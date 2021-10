ÖVP-Mandl gegen Antisemitismus: "Jüdisches Leben gehört zu unserer Zivilisation"

EU-Kommission präsentierte Strategie gegen Antisemitismus / Mandl: Jüdisches Leben muss sich in Europa angstfrei entfalten können, eine Frage unserer Zivilisation und unserer Identität

Straßburg (OTS) - "Jüdisches Leben gehört zum Kern der europäischen Identität. Es macht erst unsere Zivilisation aus, dass jüdisches Leben sich angstfrei entfalten kann, dass Antisemitismus in allen seinen Formen bekämpft wird. Daher ist es sehr zu begrüßen, dass die Europäische Kommission ihre Strategie gegen Antisemitismus nun vorgestellt hat. Die Umsetzung liegt an uns allen, das beginnt bei jeder und jedem Einzelnen in Form von Aufmerksamkeit für Antisemitismus in allen seinen Formen, in den lauten und leisen Erscheinungsformen, und in allen Quellen, sei es der alte hässliche europäische Antisemitismus, sei es der neue vielfach israelfeindliche Antisemitismus, sei es der durch den politischen Islam getriebene Antisemitismus. Der politische Islam, also der Islamismus, ist nicht zu verwechseln mit dem religiösen Islam. Durch Zivilcourage sowie durch Aktivitäten auf allen Ebenen der Politik und in allen anderen Gesellschaftsbereichen gehört Antisemitismus demaskiert und an seinen Wurzeln bekämpft. Es handelt sich hier um eine menschenfeindliche Ideologie, die ganze Gesellschaften krank machen kann", sagt Lukas Mandl, Leiter der überparteilichen Transatlantic Friends Of Israel (TFI) im Europaparlament, anlässlich der aktuellen Vorstellung der Strategie der Europäischen Kommission gegen Antisemitismus.

"Laut Erhebungen nehmen neun von zehn jüdischen Bürgerinnen und Bürgern wahr, dass Antisemitismus in ihrem Land zugenommen hat. Erschreckende 38 Prozent fühlen sich in der EU nicht sicher und ziehen eine Auswanderung in Erwägung. Die von Europa vertretenen Werte, aber auch diese klaren Zahlen, stellen eine unmissverständliche Handlungsaufforderung dar", so Mandl. (Schluss)

