Keulung von Schweinen in Großbritannien: Eine Bankrotterklärung des Systems Massentierhaltung

Statement von VIER PFOTEN Direktorin Eva Rosenberg

Wien (OTS) - Wie viele Skandale braucht es eigentlich noch, um diese unselige, rein auf Profit ausgerichtete globale Arbeitsteilung in der Fleischproduktion zu stoppen? Die jetzige Situation in Großbritannien ist eine Bankrotterklärung des Systems Massentierhaltung: Völlig gesunde Tiere werden getötet und einfach weggeworfen! Denn eine Keulung am Hof bedeutet , dass das Fleisch nicht den EU-Kriterien für die Schlachtung entspricht und daher für den Verkauf nicht verwendet werden darf.

Wir haben weltweit ein perverses System zur Herstellung von möglichst billigem Fleisch mit einer völlig unmenschlichen Taktung in der Produktionskette: Die Tiere leben viel zu kurz und werden unnatürlich hochgemästet. Sie müssen rechtzeitig geschlachtet werden, weil die Landwirt:innen den Platz für die nächste „Lieferung“ an Mastschweinen benötigen. Im Schlachthaus wird im Sekundentakt getötet, andernfalls stauen sich die Tiere in den Ställen.

Das ist in vielerlei Hinsicht verwerflich. Es ist erschreckend zu sehen, wie dieses System in sich zusammenkracht, wenn nur ein einziges Rädchen in der globalen Kette nicht funktioniert. Die Leidtragenden sind immer die Tiere. Aber nicht nur: Die systemische und systematische Ausbeutung und Tötung von Tieren bringt immer auch die Zerstörung von Umwelt, Klima und Biodiversität mit sich. Und sie bringt uns letztendlich die idealen Voraussetzungen für Epidemien und Pandemien, wie sich bei der Schweinegrippe, der Vogelgrippe, Ebola und zuletzt Corona gezeigt hat.

Österreich ist Teil dieser Maschinerie, wir können uns hier nicht aus der Verantwortung stehlen: Denn auch wir importieren und exportieren Tiere, transportieren sie auf langen Strecken. Und auch bei uns gab es bereits Produktionsstillstände aufgrund von globalen Lieferschwierigkeiten und/oder Coronafällen in Schlachthäusern.

