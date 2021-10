FPÖ – Schnedlitz: Hausdurchsuchungen in der türkisen Familie verdichten Verdacht auf Bildung einer kriminellen Vereinigung

Verdunkelungsgefahr erfordert Untersuchungshaft – Verrat der Hausdurchsuchungen muss lückenlos aufgeklärt werden

Wien (OTS) - „Die heute offenbar im unmittelbaren Umfeld von Bundeskanzler Kurz stattfindenden Hausdurchsuchungen erhärten den Verdacht, dass sich die türkise ÖVP-Spitze in den letzten Jahren zunehmend in eine kriminelle Organisation verwandelt hat. Die Aussagen der Abgeordneten Schwarz und Hanger in zwei chaotischen Pressekonferenzen müssen in diesem Licht als verzweifelte Aufrufe zur Beweismittelunterdrückung gewertet werden und bedürfen einer gesonderten strafrechtlichen Verfolgung“, reagierte FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz auf die aktuellen Entwicklungen.

„Es besteht offensichtlich seit geraumer Zeit in der ÖVP massive Verdunkelungsgefahr, und das ist ein Grund für Untersuchungshaft“, so Schnedlitz weiter. Klar sei angesichts der jüngsten Aussagen aus der ÖVP auch, dass die Hausdurchsuchungen verraten wurden. „Man hört, dass Personen aus dem Umfeld des Kanzlers seit Tagen ihre Informanten auffordern, sämtliche Spuren dieses höchst brisanten Verrats von Amtsgeheimnissen zu beseitigen. Auch dieses Netzwerk muss trockengelegt werden“, so Schnedlitz, der überdies vermutet, dass die Behauptung, die Informationen seien durch „Journalisten“ an die ÖVP herangetragen worden, eine reine Nebelgranate darstellt und die tatsächlichen Verräter in den schwarzen Netzwerken im Innen- und Justizministerium zu finden sind.

