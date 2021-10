Huawei verleiht Wohnförderungsstipendium zum 10. Mal

Huawei vergibt in Kooperation mit der ÖJAB Stipendien an junge Talente, die für ihr Studium in eine andere Stadt ziehen müssen.

Ich freue mich, dass wir nun schon zum zehnten Mal das Stipendium vergeben konnten! Huawei liegt die Förderung junger Menschen, sowie der regelmäßige Austausch besonders am Herzen. Es ist schön zu sehen, dass wir den Studentinnen zumindest die finanziellen Sorgen abnehmen können, wenn sie für ihr Studium in ein neues Land ziehen Erich Manzer, Vice General Manager von Huawei Austria 1/3

Mit den von Huawei gestifteten Stipendien wird es drei Studierenden ermöglicht, in einem von 21 ÖJAB-Studierendenheimen direkt am Studienort zu wohnen. Viele junge Menschen in Ausbildung sehnen sich in diesen herausfordernden Zeiten danach, wieder mehr in Präsenz zu studieren. Wir sind sehr froh und dankbar, dass Huawei nun schon so viele Jahre finanziell schwächere Studierende unterstützt und damit ein starkes soziales Bewusstsein zeigt Ing. Harald Pöckl, Stv. Geschäftsführer der ÖJAB 2/3

In Wien zu studieren war schon lang ein großer Wunsch von mir, aber finanziell ist das eine Herausforderung. Die Unterstützung von Huawei hat mir diesen Traum ermöglicht und ich kann mich jetzt mich voll und ganz auf mein Studium hier konzentrieren. Ani Baghumyan, eine der Stipendiatinnen 3/3

Wien (OTS) - Gestern übergab Huawei in Kooperation mit der ÖJAB (Österreichischen Jungarbeiterbewegung) drei Huawei-Stipendien. Mit dem Huawei-Stipendium erhalten junge Talente eine Wohngutschrift für ein gesamtes Studienjahr. Bereits zum zehnten Mal vergibt Huawei diese Stipendienplätze.

Um sich für eines der Stipendien bewerben zu können, mussten die TeilnehmerInnen einen guten Schul- oder Studienerfolg und ihren finanziellen Bedarf nachweisen. Außerdem wurden die Studierenden gebeten, ein Essay zum Thema „Wie wird AI unsere Zukunft verändern?“ zu verfassen. Überzeugen konnten dieses Jahr drei Studentinnen: Alexa Beatriz Palomino-Hernández aus Mexiko, sowie die Schwestern Anna und Ani Baghyuman aus Armenien.

„ Ich freue mich, dass wir nun schon zum zehnten Mal das Stipendium vergeben konnten! Huawei liegt die Förderung junger Menschen, sowie der regelmäßige Austausch besonders am Herzen. Es ist schön zu sehen, dass wir den Studentinnen zumindest die finanziellen Sorgen abnehmen können, wenn sie für ihr Studium in ein neues Land ziehen “, so Erich Manzer, Vice General Manager von Huawei Austria.

Im Rahmen einer kleinen Feierlichkeit im Studierendenwohnheim ÖJAB-Haus Johannesgasse im ersten Bezirk in Wien überreichten Ing. Harald Pöckl, Stv. ÖJAB-Geschäftsführer und Erich Manzer, von Huawei Austria, den Stipendiatinnen die Urkunden sowie jeweils eine Gutschrift über einen kostenlosen Wohnplatz für ein Jahr.

„ Mit den von Huawei gestifteten Stipendien wird es drei Studierenden ermöglicht, in einem von 21 ÖJAB-Studierendenheimen direkt am Studienort zu wohnen. Viele junge Menschen in Ausbildung sehnen sich in diesen herausfordernden Zeiten danach, wieder mehr in Präsenz zu studieren. Wir sind sehr froh und dankbar, dass Huawei nun schon so viele Jahre finanziell schwächere Studierende unterstützt und damit ein starkes soziales Bewusstsein zeigt “, sagt Ing. Harald Pöckl, Stv. Geschäftsführer der ÖJAB.

„Es ist so toll, dass ich das Stipendium von Huawei bekomme“, freut sich Ani Baghumyan, eine der Stipendiatinnen, „ In Wien zu studieren war schon lang ein großer Wunsch von mir, aber finanziell ist das eine Herausforderung. Die Unterstützung von Huawei hat mir diesen Traum ermöglicht und ich kann mich jetzt mich voll und ganz auf mein Studium hier konzentrieren. “

Bilder zur Aussendung finden Sie hier.

Über Huawei

Huawei Technologies (www.huawei.com) ist führender Hersteller von Telekommunikationslösungen. Die Produkte und Lösungen des Unternehmens werden in über 170 Ländern eingesetzt und von 45 der 50 größten Netzbetreiber weltweit sowie von einem Drittel der Weltbevölkerung genutzt. Huawei verfügt über eine umfassende Expertise in Festnetz-, Mobilfunk- und IP-Technologien. Das Portfolio des Unternehmens umfasst mobile Produkte, Produkte für Vermittlungstechnik, Netzwerkprodukte, Software-Anwendungen sowie Endgeräte. Huawei erzielte 2019 einen geschätzten Umsatz von 120,9 Milliarden US-Dollar. Damit wurde ein Plus von mehr als 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr erreicht. Huawei beschäftigt rund 194.000 Mitarbeiter/innen weltweit, von denen mehr als 45 Prozent im Bereich Forschung und Entwicklung tätig sind. Seit 2007 ist Huawei in Österreich mit einem Standort in Wien vertreten und beschäftigt in Österreich rund 120 MitarbeiterInnen.

Über die ÖJAB

Die ÖJAB (www.oejab.at) ist eine parteipolitisch und konfessionell unabhängige, Generationen verbindende Jugendorganisation und eine der größten Heimträgerorganisationen Österreichs. Als gemeinnütziger Verein betreibt die ÖJAB 21 Studierenden- und Jugendwohnheime, drei Pflegewohnhäuser für ältere Menschen, eine Hauskrankenpflege und eine Generationen-Wohngemeinschaft. Weiters unterstützt die ÖJAB jährlich 2.000 Jugendliche und Erwachsene in ihrem Bildungsweg, qualifiziert sie für den Arbeitsmarkt, betreut Flüchtlinge und leistet Entwicklungszusammenarbeit in Burkina Faso. Insgesamt ist die ÖJAB in Österreich an 38 Standorten tätig. Sie beschäftigt über 650 MitarbeiterInnen, davon über 500 im Pflege- und Bildungsbereich. Außerdem wird die ÖJAB durch ehrenamtliches Engagement und Freiwilligenarbeit getragen und geprägt.

Rückfragen & Kontakt:

Huawei Technologies Austria GmbH

Feiyun (Cindy) Chen

Public Affairs & Communications

+43 676 9696 072

feiyun.chen @ huawei.com

https://e.huawei.com/at/about/huawei-enterprise