BECOM China erhält den LOC für IATF 16949 und ISO 9001

BECOM Electronics (Heyuan) Co. Ltd. erhält im September 2021 den Letter of conformance für die IATF 16949 sowie die Zertifizierung nach ISO 9001.

„Es freut mich, dass die Zertifizierung erreicht werden konnte. Trotz der aktuell schwierigen Lage durch Corona und der weiten Distanz zwischen den österreichischen und chinesischen Kollegen, haben wir einen Weg gefunden, das Ziel mit Mitte 2021 zu erreichen.“, betont Christian Werfring, Leiter von BECOM Electronics (Heyuan) Co. Ltd.



Die IATF 16949 stellt einen weltweit anerkannten Standard in der Automobilindustrie dar und ist die zentrale und international wichtigste Norm für das Qualitätsmanagement der Automobilindustrie. Zusammen mit den Anforderungen der ISO 9001 werden die grundlegenden Anforderungen an Qualitätsmanagementsysteme für die Serien- und Ersatzteilproduktion in der Automobilindustrie festgelegt.



„Um die Kundenzufriedenheit im höchsten Maße zu befriedigen, werden in den nächsten Jahren auch die Umweltzertifizierungen sowie die Zertifizierungen für Arbeits- und Gesundheitsschutz in China eingeführt. Hier halten wir an unserem langjährigen Partner, der Quality Austria, fest.“, bekräftigt der Qualitätsleiter, Alexander Höller.

Rückfragen & Kontakt:

BECOM Electronics GmbH

+43 2616 2930 - 123

viktoria.guczogi @ becom-group.com

www.becom-group.com