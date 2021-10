Programmvorstellung: Cello Expansion

Konzertreihe abseits des Klassischen Mainstreams startet

Wien (OTS) - Die Konzertreihe “Cello Expansion” startet ab Oktober in die neue Saison. Drei Konzerte im Herbst zeigen Klassische Musik – innovativ und abseits des Mainstreams.



Wer bis jetzt wenig Berührungspunkte mit Klassischer Musik hatte, ist hier genau richtig: Cello Expansion öffnet Räume, in denen sich Musiker*innen und das Publikum näherkommen können.



“Uns ist es wichtig, den institutionellen Rahmen der Klassischen Musikbranche aufzubrechen. Wir möchten unser Publikum nicht nur mit unserer Kunst begeistern, sondern auch zum aktiven Diskurs darüber anregen. Damit möglichst viele an diesem Diskurs teilnehmen können, halten wir die Ticket- bzw. Abopreise dementsprechend niedrig” , sagt Peter Hudler, Cellist und Künstlerischer Leiter der Cello Expansion.



Einführungen in die Programme erhalten Interessent*innen im “Cello Expansion: Podcast”

L' Apocalypse Joyeuse: Kammermusik der Wiener Moderne

Programm: Streichsextette von Schönberg, Zemlinsky, Brahms.

Besetzung: Renatka Kuchar (Sopran), Clemens Flieder, Lisa Götting (Violine), Raphael Handschuh, Georg Wimmer (Viola), Peter Hudler, Johannes Kubitschek (Violoncello)



Datum: 13.10.2021, 19:30 Uhr

Ort: Lorely-Saal

Penzinger Straße 72, 1140 Wien, Österreich

Cello-Recital "Von Weitem": Bach & Kurtág

Programm: Musik von J. S. Bach und G. Kurtág.

Besetzung: Peter Hudler (Violoncello)

Datum: 11.11.2021, 19:30 Uhr

Ort: Ruprechtskirche

Ruprechtsplatz 1, 1010 Wien, Österreich

Sonatenabend mit Paul Gulda: Cello und Klavier

Programm: Kammermusik von Saint-Saëns, Cassadó und Poulenc.

Besetzung: Peter Hudler (Violoncello), Paul Gulda (Klavier)

Datum: 28.11.2021, 19:30 Uhr

Ort: Ehrbar Saal

Mühlgasse 28, 1040 Wien, Österreich

