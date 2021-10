Wienerberger erwirbt belgischen Fertigteilwandhersteller Struxura

Übernahme von Struxura folgt den Zielen der Wachstumsstrategie von Wienerberger und steigert die Wertschöpfung innerhalb der Gruppe

Mit der Ergänzung des Portfolios von Struxura geht Wienerberger dank digitaler BIM-Lösungen den nächsten Schritt auf dem Weg zum Anbieter von Systemlösungen

Wienerberger baut damit seine Führungsposition in den Kernsegmenten Neubau und Renovierung weiter aus



Wienerberger gibt heute die Übernahme von Struxura in Belgien bekannt. Mit der Übernahme des Fertigteilwandhersteller Struxura BV verfolgt Wienerberger weiterhin konsequent und erfolgreich die nachhaltige Entwicklung zum Systemanbieter sowie eine Steigerung der Convenience für ihre Kunden im Einklang mit den ehrgeizigen ESG-Zielen der Unternehmensgruppe. Struxura beschäftigt insgesamt 25 Mitarbeiter an zwei Standorten und erwirtschaftet einen Umsatz von ca. 8 Mio. €.



Struxura ist ein Hersteller von Ziegelwand- und Betonelementen. Das Unternehmen betreibt zwei Produktionsstandorte in Westflandern. Die Übernahme erweitert und optimiert das Produktportfolios von Wienerberger, Struxura setzt im Fertigungsbereich bereits auf ein skalierbares, BIM (Building Information Modeling) integriertes Sortiment mit einer guten Erfolgsbilanz. Mit diesen digitalen Lösungen, die sowohl die vernetzte Planung als auch den Bau und die Bewirtschaftung von Gebäuden vereinfachen, unterstützt Wienerberger auch den Trend zu schnellerem, präziserem und nachhaltigerem Bauen. Die keramischen Fertigteilwände werden ebenfalls in einem computergesteuerten und vollautomatischen Prozess in Poperinge, Westflandern, hergestellt. Gleichzeitig geht Wienerberger mit den digitalen BIM-Lösungen für die Herstellungs- und Planungsprozesse den Schritt in Richtung Digitalisierung konsequent weiter.



Mit Struxura will Wienerberger künftig die Position am bestehenden Absatzmarkt weiter ausbauen. Gleichzeitig bieten sich hier nun auch zusätzliche Chancen für ein Marktwachstum bei öffentlichen Ausschreibungen mit mittelhohen Gebäuden und innerstädtischen Projekten, bei denen Schnelligkeit und Qualität der Ausführung von großer Bedeutung sind.



Dazu Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger AG: „ Struxura ist ein etabliertes Unternehmen mit starker Marktpräsenz und hat kürzlich einen zweiten Produktionsstandort eröffnet. Struxura ist eine wertvolle Ergänzung für das Portfolio der Wienerberger Gruppe und unser digitales Spektrum an Services und Lösungen. Damit bauen wir unsere Position als Komplettanbieter im Bau- und Renovierungssegment weiter konsequent aus. “



Über Struxura

Struxura ist ein Hersteller einer neuen Generation von Ziegel-Fertigteilwänden und bietet Gesamtlösungen im Neubau- und Infrastrukturbereich für schnelleres, präziseres und nachhaltigeres Bauen. Das Unternehmen stellt seit 2012 an zwei Standorten mit insgesamt 25 Mitarbeitern keramische Fertigteilwände und beliefert den belgischen und niederländischen Wohnungsmarkt. Das Tochterunternehmen Struxys ist ein Installateur von Fertigelementen auf der Baustelle. Diese Dienstleistung wird ausschließlich belgischen Kunden und hauptsächlich auf dem Projektmarkt angeboten.



Über den Kaufpreis wurde von den Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart.



Wienerberger Gruppe

Die Wienerberger Gruppe ist ein international führender Anbieter von smarten Lösungen für die gesamte Gebäudehülle und Infrastruktur. Wienerberger ist der größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln (Koramic, Tondach) in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen (Semmelrock) in Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeugrohre der Marke Steinzeug-Keramo und Kunststoffrohre der Marke Pipelife) zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit gruppenweit 197 Produktionsstandorten erwirtschaftete Wienerberger im Jahr 2020 einen Umsatz von 3,4 Mrd. € und ein bereinigtes EBITDA von 566 Mio. €.

