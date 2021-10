Niederösterreichs neuer Wirtshaus Guide ist erhältlich

LR Danninger: Wirtshauskultur ist Säule des kulturellen und kulinarischen Profils Niederösterreichs

St. Pölten (OTS) - Übersichtlich aufgelistet umfasst das neue Nachschlagewerk rund 200 Wirtshäuser. Jedes ist auf seine Art einzigartig. Doch alle tragen sie die DNA der NÖ Wirtshauskultur in sich. Tief verwurzelt mit der Region, immer der Qualität verpflichtet. Der kostenlose Guide ist mehr als eine genussvolle Orientierungshilfe. Es sind die Besonderheiten der Wirtshäuser und die vielen Urlaubs- und Ausflugstipps, die den Wirtshaus Guide unverzichtbar machen.

Die NÖ Wirtshauskultur besitzt einerseits Tradition und Geschichte, andererseits sorgt ein innovatives Gedankengut dafür, dass die größte Kulinarik-Initiative des Landes nicht stillsteht, sondern sich immer wieder weiterentwickelt. Der neue Wirtshaus Guide ist das beste Beispiel dafür. Das Schmökern im digitalen Bereich ist ebenfalls möglich und bietet den Menschen einen großen Mehrwert: „Unsere rund 200 Wirtshauskultur-Wirtshäuser im Land zeigen sich regional tief verwurzelt. Mit unserem neuen Wirtshaus Guide kann man hinter die Kulissen blicken. Er offenbart neue Einblicke in die Region und zeigt die Besonderheiten der Betriebe auf“, betont Tourismuslandesrat Jochen Danninger.

Bei dem neuen Wirtshaus Guide handelt es sich um weit mehr als um einen kulinarischen Leitfaden Niederösterreichs. 95 Seiten stark verkörpert der Urlaubs- und Ausflugsbegleiter die Kernwerte der heimischen Wirtshauskultur. Die Route im Magazin führt durch den Wienerwald, die Donauregion und das Weinviertel, über die Wiener Alpen bis hin zum Wald- und Mostviertel. Gäste begeben sich dabei auf die Suche nach dem vollkommenen Geschmack. „Vom Stadtwirtshaus, Dorfgasthaus bis hin zum Haubenlokal – die Sehnsüchte unserer Gäste sind vielfältig. Um unsere Wirtshausküche auch zu Hause zu erleben, lohnt ein Blick in den neuen Guide, der einige der besten Rezepte des Landes beinhaltet“, sagt Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich-Werbung. Die Rezeptliste zeigt sich stark mit der Region verbunden. Geboten wird eine schrittweise Kochanleitung mit vielen Tipps wie zum Beispiel der Surbraten aus dem Mostviertel vom Grafingwirt oder die Marillenknödel vom Landgasthof Essl.

Ob gemütlich, urig, gehoben oder elegant, „die niederösterreichische Gastronomie ist so facettenreich wie das Land selbst“, sagt Harald Pollak, Obmann der NÖ Wirtshauskultur, und ergänzt: „Für unsere treuen Gäste haben wir uns heuer etwas ganz Besonderes ausgedacht. Ein vollständig ausgefüllter Treuepass ermöglicht eine Teilnahme an unserem Gewinnspiel, bei dem wir einen Gutschein der Wirtshauskultur in Höhe von 1.000 Euro, einlösbar bei den rund 200 besten Wirtshäusern Niederösterreichs, verlosen.“ Und so funktioniert es:

Insgesamt müssen zwölf Stempel im Rahmen einer Genussreise durch Niederösterreich gesammelt werden. Zwei Stempel pro Destination sind verpflichtend. Mehr Informationen dazu unter www.wirtshauskultur.at/treuebonus

Der Wirtshaus Guide mit den besten Wirtshäusern Niederösterreichs liegt in den Wirtshäusern der NÖ Wirtshauskultur auf, kann gratis bestellt oder online geblättert werden unter www.wirtshauskultur.at/wirtshaus-guide.

