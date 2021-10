PRESSEAVISO: wienwork feiert 40 Jahre - 40 Jahre gelebte Inklusion, 40 Jahre Arbeit für Menschen mit Behinderungen.

Das sozialintegrative Unternehmen feiert mit rund 400 geladenen Gästen das bunte Leben im Wiener Rathaus.

Wien (OTS) - Presseakkreditierung: andrea.angermann @ wienwork.at, Tel. 0664-8174015

Zugangsvoraussetzungen: genesen ODER geimpft PLUS gültigen PCR-Test (im Notfall Antigentests vor Ort)



Wann: MI 6.10.2021, Wiener Rathaus, Lichtenfelsgasse 2, 1010 Wien.

Einlass ab 18:00h, Beginn Festakt 19:00h (bis ca. 20:30h)



Es sprechen Bürgermeister Dr. Michael Ludwig, Stadtrat Peter Hacker, Sektionschef des Sozialministeriums Mag. Manfred Pallinger sowie die Eigentümervertreter Mag. Tanja Wehsely und Mag. Michael Svoboda und wienwork Geschäftsführer Wolfgang Sperl.

Moderation: Markus Pohanka.

WEITERE INFOS ZUM UNTERNEHMEN:

Gegründet 1981 als "Geschützte Werkstätten für Wien GesmbH" ist das Unternehmen von 7 Mitarbeiter*innen auf mittlerweile über 700 Mitarbeiter*innen, davon 180 Lehrlinge angewachsen.

wienwork ist ein Unternehmen der Sozialwirtschaft mit arbeitsmarktpolitischem Auftrag, schafft und vermittelt Arbeitsplätze für am Arbeitsmarkt benachteiligte Menschen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen und ermöglicht langzeitarbeitslosen Menschen den Wiedereinstieg ins Berufsleben.



Stets orientiert nach Marktlage und Nachfrage erweiterte und modernisierte wienwork in den letzten 40 Jahren seine Geschäftsfelder und deren Angebot an Produkten und Dienstleistungen - von einer Großwäscherei bis zu einer Tischlerei. Die inklusive Berufsausbildung bietet 180 Lehrlingen mit Lernbehinderungen 11 verschiedene Lehrberufe an - vom Landschaftsgärtner bis zur Konditorin. Das dritte Standbein "Jobmanagement" berät, qualifiziert, coacht und vermittelt rund 2.700 Klient*innen pro Jahr: z.B. Jugendliche im Rahmen des Jugendcoachings oder Erwachsene im Rahmen der Arbeitsassistenz.

wienwork legt viel Wert auf Fach- und Wissensaustausch mit nationalen und internationalen Delegationen und Organisationen - von Deutschland bis zur Ukraine und Nordmazedonien.



2017 wurde die Übersiedlung in die Seestadt Aspern abgeschlossen. Ein entscheidender Schritt für das Unternehmen und ein großer Vorteil für die zukünftige Unternehmensentwicklung: Aus ursprünglich vier Hauptstandorten wurde nun ein neuer, moderner und barrierefreier Standort mit Werkshalle, Zentrale, Projektbüros und weiteren Produktionsstätten sowie Restaurants geschaffen.



Einer Eigenerwirtschaftung des Integrativen Betriebs (inkl. des Sozialökonomischen Betriebs) von 11,5 Mio. EURO standen 2019 Förderungen und Subventionen von rund 16 Mio. EURO gegenüber (davon entfallen 7,7 MIO EURO auf den Integrativen Betrieb, 4,2 MIO Euro auf die Inklusive Berufsausbildung und weitere 4 MIO auf den Bereich Jobmanagement. Gefördert wird wienwork aus Geldern vom Sozialministerium, dem Sozialministeriumservice, Fonds Soziales Wien und AMS Wien.



wienwork ist seit vielen Jahren ausgezeichneter Ökoprofit-Betrieb, Träger des Sozialgütesiegels und des österr. Umweltzeichens, Climate Partner und EFQM zertifiziert (Gütezeichen für Unternehmensqualität). Wir haben auch für die nächsten 40 Jahre noch sehr viel vor.



40 Jahre wienwork. 40 Jahre Arbeit für Menschen mit Behinderung. Wir feiern das bunte Leben.

Geschlossene Veranstaltung. Presse willkommen!

Datum: 06.10.2021, 19:00 - 20:30 Uhr

Ort: Wiener Rathaus, Zugang nur über Lichtenfelsgasse möglich

Lichtenfelsgasse 2, 1010 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Andrea Angermann, Öffentlichkeitsarbeit & Kommunikation, andrea.angermann @ wienwork.at, 0664-8174015. www.wienwork.at