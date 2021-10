SPÖ-Deutsch zu Razzien im Kurz-Umfeld: „Jetzt sehen wir, warum ÖVP literweise Angstschweiß vergießt und Justiz attackiert“

SPÖ-Bundesgeschäftsführer: Einschläge kommen immer näher – Wann platzt die nächste Bombe rund um Kurz und Blümel?

Wien (OTS/SK) - Für SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch sind die heute, Dienstag, bekanntgewordenen Razzien im Umfeld von Kurz und der türkisen Familie „ein weiteres starkes Indiz dafür, dass die türkise Suppe immer dicker wird“. „Seit Tagen ist die ÖVP hochnervös und im Panikmodus. Erst heute wieder hat ÖVP-Abgeordneter Hanger mit Brutalangriffen auf die unabhängige Justiz versucht, die Arbeit der Korruptionsermittler zu sabotieren. Jetzt sehen wir, warum die ÖVP literweise Angstschweiß vergießt und mit allen Mitteln versucht, die Justiz an die Kandare zu nehmen. Aber die Justiz tut unbeirrt ihre Arbeit und das ist auch gut so“, so Deutsch mit Blick auf die medial kolportierten Hausdurchsuchungen im Umfeld von Kurz-Freund Schmid. Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Das ängstliche Knieschlottern der ÖVP wird immer dröhnender, denn die Einschläge kommen immer näher. Die hektischen Aktivitäten der ÖVP legen nahe, dass bald die nächste Bombe rund um Kurz und Blümel platzen könnte“, so Deutsch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. **** (Schluss) mb/bj

