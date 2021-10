ÖAAB: WeltlehrerInnentag nutzen, um den Lehrerinnen und Lehrern für ihren großartigen Einsatz in den Schulen zu danken!

Wien (OTS) - „Lehrerinnen und Lehrer sind wichtige Stützen der Gesellschaft. Durch ihre Arbeit haben sie einen wesentlichen Einfluss auf die Zukunft unseres Landes. Für ihre Motivation ist die gesellschaftliche Wertschätzung für ihre erbrachten Leistungen mitentscheidend. Anlässlich des heutigen WeltlehrerInnentages ist es mir ein besonderes Anliegen, mich bei den Lehrerinnen und Lehrern für ihren tagtäglichen Einsatz in den Schulen zu bedanken. Die Monate des Home-Schoolings im vergangenen Schuljahr haben einmal mehr gezeigt, wie herausfordernd dieser Beruf ist. Gerade im Berufsfeld der Pädagogen engagieren sich überwiegend Frauen für die Bildung und Persönlichkeitsentwicklung unserer Kinder und Jugendlichen, je nach Schulart liegt der Frauenanteil bei 65 bis 75 Prozent der Bediensteten“, betont die ÖAAB-Bundesfrauenvorsitzende Abg.z.NR Gertraud Salzmann anlässlich des heutigen WeltlehrerInnentages.



„Etwa 123.000 Lehrerinnen und Lehrer unterrichten an den Schulen in Österreich. Durch ihre tägliche hervorragende Arbeit werden Kinder und Jugendliche auf das Leben bestmöglichst vorbereitet. Die Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer zu würdigen und ihnen zu danken, steht im Mittelpunkt des Weltlehrertages, der heute in der ganzen Welt begangen wird. Auch der ÖAAB schließt sich dem Dank an, und rückt die Lehrerinnen und Lehrer heute in den Fokus“, so ÖAAB-Generalsekretär Abg.z.NR Christoph Zarits.



„Neben der gesellschaftlichen Anerkennung braucht es eine exzellente Ausbildung, Durchlässigkeit von und zum pädagogischen Beruf, geeignete Aufstiegsmöglichkeiten und damit Karrierechancen, eine Entlastung von Verwaltungsaufgaben durch geeignetes Verwaltungspersonal sowie die Etablierung einer ausreichenden Zahl an Expertinnen und Experten für Tätigkeiten, die bisher zusätzlich zum Unterrichten anfallen – und damit die Möglichkeit für Lehrerinnen und Lehrer, sich auf ihre Kernaufgabe des Unterrichtens zu konzentrieren. Dafür setzen wir uns als ÖAAB ein, und haben dies auch in unserem DNA-Programm verankert“, so Salzmann abschließend.





