NÖ Heckentag 2021: heimische Pflanzen aus der Region

LH-Stv. Pernkopf: Beim NÖ Heckentag gibt es wieder die Möglichkeit noch bis 14. Oktober heimische Pflanzen online zu bestellen

St.Pölten (OTS) - Der Verein Regionale Gehölzvermehrung (RGV) hält im Herbst wieder den NÖ Heckentag ab. Über 50 heimische Arten und seltene uralte Obstsorten stehen zur Auswahl. „Beim niederösterreichischen Heckentag haben Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner alljährlich die Möglichkeit, kostengünstig und unkompliziert regionale Bäume, Sträucher und Pflanzen zu kaufen und somit einen wichtigen Beitrag zur Biodiversität im Naturland Niederösterreich beizutragen“, ruft LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf auf, sich am NÖ Heckentag zu beteiligen. Interessierte können ihre Pflanzen online bestellen und bekommen die Lieferung bis zum Heckentag am 6. November 2021 geliefert. Heuer gibt es erstmals die Möglichkeit, die bestellten Pflanzen bei einem Naturpark abzuholen. Bestellen kann man die Pflanzen noch bis 14. Oktober online unter www.heckentag.at im Heckenshop. Über das Heckentelefon unter 02952/4344-830 oder per E-Mail an office @ heckentag.at gibt es kompetente Beratung zu heimischen Bäumen und Sträuchern.

Die Kampagne „Wir für Bienen“ bietet gemeinsam mit den Naturparken Niederösterreich und dem RGV beim Heckentag 2021 erstmals eine Hecke an, mit der die Artenvielfalt in den niederösterreichischen Gärten geschützt wird. „Die ‚Wir für Bienen‘-Hecke ist ein weiterer Beitrag, mit dem die über 600 heimischen Wildbienenarten geschützt werden. Sie bieten einen Unterschlupf und eine gute Nahrungsquelle für viele Insekten“, ergänzt Pernkopf. Die bienenfreundliche Hecke besteht aus zehn besonderen Gehölzen, die regional angepasst sind und Niederösterreichs Gärten in ein wahres Paradies für Bienen und Insekten verwandeln.

Weitere Informationen: Energie- und Umweltagentur NÖ, Simon Slowik, Pressereferent, Mobil +43 676 83 688 569, simon.slowik @ enu.at, www.enu.at

