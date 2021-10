WertInvest erweckt mit dem Hotel Motto ein geschichtsträchtiges Haus als zeitgenössisches Gebäude zum Leben

Das Boutique Hotel Motto wurde von WertInvest zum Boutique Hotel Motto umgebaut und trägt die Handschrift des renommierten Architekten Arkan Zeytinoglu.

Wien (OTS) - „Unser Anspruch als Immobilienentwickler ist es, verlässlicher und kompetenter Bauherr zu sein und immer auch ein Stück Verantwortung für die Entwicklung der Stadt zu übernehmen. Jedes Projekt ist ein Herzensprojekt, mit dem wir das Gesicht der Stadt gestalten und einen architektonischen Fingerprint hinterlassen. Viel Energie ist in die Entwicklung geflossen, und wir mussten bautechnisch auch einige große Herausforderungen bewältigen. Das Ergebnis ist beeindruckend, und ich freue mich, dass Bernd Schlacher als Gastgeber diesem Juwel auf der ‚MaHü‘ internationales Flair mit ganz viel Wiener Charme verleiht“, betont Michael Tojner, Gründer der WertInvest sowie Aufsichtsratsvorsitzender und Mehrheitseigentümer der VARTA AG, im Rahmen des Mediengesprächs im neu eröffneten Boutique Hotel Motto.

Im Auftrag der WertInvest designte Arkan Zeytinoglu ein urban-globales und gleichzeitig aus der Geschichte der Stadt gewachsenes zeitgenössisches Gebäude. Die historische Bausubstanz sowie das äußere Erscheinungsbild des 1870 erbauten Gründerzeitgebäudes mit seiner klassizistischen Fassade sind nach dem Umbau großteils erhalten.

Das Boutique Hotel Motto schließt nach oben mit einer gläsernen Kuppel ab. Die spezielle Atmosphäre im Kuppelbau, in dem das Restaurant und die Bar untergebracht sind, ist eine Mischung aus historischem Palais, traditionellem Ballsaal und modernem Dining.

Paris trifft Wien

Beim Hotel Motto findet eine inhaltliche und geschichtlich gewachsene Überlagerung statt. „In seiner Struktur von der Gründerzeit definiert, wurden sämtliche Elemente der einstigen Vorstadt, der heutige 6. und 7. Bezirk, als gestalterische Grundlage herangezogen, weiterentwickelt und Artefakte der jeweiligen Zeit in Form, Farbe und Struktur bis zum Heute Schicht für Schicht überlagert, um ein unverwechselbares Ganzes zu erhalten. Da die Wiener Gründerzeit sich mit jener von Paris einen Abtausch lieferte, sind diese Elemente heute noch spürbar“, erläutert Architekt Arkan Zeytinoglu. Zeytinoglu zeichnet auch für das VARTA Haus in der Mariahilfer Straße/Ecke Getreidemarkt verantwortlich. Mit futuristischer Eleganz krönt Zeytinoglu das VARTA Haus mit einem Dachgeschossaufbau. Der 2009 eröffnete Firmensitz der Industriegruppe Montana Tech Components GmbH und der WertInvest verbindet Unternehmergeist mit künstlerischen Arbeiten. Aufsehen erregte die lebensgroße Figur des Künstlers Ronald Kodritsch „Reason to believe“ wie auch die künstlerische Fassadengestaltung von Peter Sandbichler, die Leuchtschrift „TOMORROW“ von Arnold Reinthaler oder das Kunstprojekt von Konzeptkünstler Heimo Zobernig.

Was Kunst im öffentlichen Raum leistet, zeigt auch das WertInvest-Projekt in der Kandlgasse 25. Die künstlerische Gestaltung der Außenfassade mit einem Graffiti vom Street-Artist Vincent Loidl trägt zur Aufwertung des in den 1960-er-Jahren erbauten Gebäudes bei und attraktiviert die Umgebung.

Schütte-Lihotzky-Wohnung unter Denkmalschutz

Ergänzt wird das Portfolio durch außergewöhnliche Immobilienprojekte wie die Franzensgasse 16 (5. Bezirk), wo die berühmte Wiener Architektin Margarete Schütte-Lihotzky wohnte. WertInvest hat sich als Eigentümergesellschaft dafür engagiert, dass Schütte-Lihotzkys letzte Privatwohnung unter Denkmalschutz gestellt wird und unterstützt den Umbau auch finanziell, damit dort ab Frühjahr 2022 das Schütte-Lihotzky Museum eröffnen kann. Die Liegenschaft wurde von WertInvest mit einem Dachgeschosszubau erweitert. Das Eckhaus mit der neuen Fassadengestaltung hebt sich durch ein Graffiti des Alfred Wolsetschläger von der Umgebung ab.

Gold für WertInvest in der Kategorie „Bravour Leistung“ beim Wiener Stadterneuerungspreis

Das „Apartmenthaus am Belvedere“ wurde im Auftrag von WertInvest von BWM Architekten von einem Bürohaus in eine hochwertige Wohnimmobilie umgebaut und im Juni 2021 mit dem Wiener Stadterneuerungspreis in Gold in der Kategorie „Bravour Leistung“ prämiert. Es ist somit nach der Alten Heumühle (Siegerprojekt 2009) und dem Wohnhaus in der Florianigasse 10 (Anerkennungspreis des Wiener Stadterneuerungsfonds 2012) die dritte Auszeichnung.

Industriearchitektur: Neues VARTA-Headquarter in Ellwangen

Seit einigen Jahren entwickeln querkraft architekten für Montana Tech Components, die 2006 von Michael Tojner gegründet wurde und aus den drei Divisionen VARTA AG, Aluflexpack AG und Montana Aerospace besteht, Industriearchitektur.

Das Wiener Architekturbüro setzt ebenfalls das VARTA Headquarter in Ellwangen um. Baubeginn ist für Anfang 2022 geplant. Mit rund 10.000 Quadratmetern Bruttogeschoßfläche entsteht ein einfacher, eleganter und pragmatischer Baukörper. Ziel ist es, das Gebäude am Standort harmonisch einzugliedern, es strukturell auf das dynamische Wachstum der Varta vorzubereiten und so viel Raum wie möglich für MitarbeiterInnen zu schaffen – mit einer lebendigen Kernzone, dem offenen Erdgeschoss, den Balkonen und der Dachterrasse.

Über WertInvest

WertInvest realisiert Wohn-, Büro- und Geschäftsflächen in bester innerstädtischer Lage als Bauherr, Investor, Bauträger und Immobilienentwickler. Dabei steht der Einzelne im Wohnraum oder am Arbeitsplatz, aber auch die Stadt als Ganzes im Fokus. Projekte werden umsichtig in das Stadtgefüge eingebunden, um Grätzel zu beleben. Damit geht gesellschaftliche Verantwortung einher, in der Projektplanung nicht nach den profitabelsten, sondern den besten Lösungen zu suchen. Die WertInvest-Gruppe ist seit 1993 am Markt vertreten. Neben architektonisch anspruchsvollen Zinshäusern, oft in denkmalgeschützter Struktur, bildet die Entwicklung von Immobilienprojekten den Schwerpunkt. Die Gruppe betreut Liegenschaften in Österreich, Deutschland und den USA. Das Portfolio umfasst ca. 206.000 m² unter Management und weitere ca. 90.000 m² im Development-Bereich. www.wertinvest.at

