Wissenschaftskommunikation: Mit dem Science-Blog-Eva-Habison.com beginnt ein neuer, spannender Science-Blog in Wien.

Ich arbeite als freiberufliche Journalistin und blogge einen Compagnion-Science-Blog begleitend zu meiner Dissertation an der Universität für künstlerische Gestaltung in Linz. Mich faszinieren Medieneffekte, die vor allem in Zeiten von Pandemien neue Bedeutungen und Ansätze bekommen. Vor allem die Ideen der nachfolgenden Generationen im Umgang mit Medien zeigen, wie die Welt funktioniert. Eva Habinson über ihren Blog "Science-Blog-Eva-Habison.com"

Wien (OTS) - In dem Wissenschaftsblog www.science-blog-eva-habison.com geht es darum, wie WissenschaftlerInnen und ExpertenInnen aus aller Welt in Interviews ihre Sicht auf die Welt erklären. Wissenschaft soll transparenter, verständlicher gemacht und Schwellenängste reduziert werden. Die Informationen sind für alle zugänglich und verständlich. Die WissenschaftlerInnen erklären, was sie tun und wer sie sind. Der Science-Blog versteht sich als lebendige und authentische Einladung in die Faszination Wissenschaft.

Die Interviews werden mit Fotos eingeleitet, wobei jede Woche zu jedem Beitrag ein passendes Foto recherchiert wird. Jedes Foto wird auf Instagram gepostet. Jeder Beitrag wird auf Twitter und LinkedIn veröffentlicht. Alles ist mit dem Science-Blog verlinkt. Fotos illustrieren Inhalte und erleichtern den Zugang bzw. Einstieg in die wissenschaftlichen Inhalte.

Alle WissenschaftlerInnen im Blog erzählen ihre Geschichte bzw. Story. Gerade während der Covid-19-Pandemie kann das neue Zugänge und Denkansätze eröffnen.

Medieneffekte, visuelle Kultur, Wert bzw. Wertschätzung von Kindern, Umweltkunst, positive Psychologie, Hoffnung, Corona bzw. Covid-19-Pandemie sind die Tags bzw. Themen. Der Science-Blog ist interdisziplinär in den Sozial-, Geistes-, und Kulturwissenschaften verortet.

Die Auswahl der WissenschaftlerInnen erfolgt nach diesen Tags aus der Forschungsliteratur begleitend zu Eva Habisons Dissertation und aus Konferenzen bzw. Fachtagungen.

Der Wissenschaftsblog „Science-Blog-Eva-Habison.com" wird wöchentliche Interviews mit WissenschaftlerInnen bzw. ExpertInnen aus der ganzen Welt zu den Themen, die Eva Habisons Dissertation betreffen, beinhalten. Die Interviews werden in deutscher und englischer Sprache gehalten.

Eva Habison : " Ich arbeite als freiberufliche Journalistin und blogge einen Compagnion-Science-Blog begleitend zu meiner Dissertation an der Universität für künstlerische Gestaltung in Linz. Mich faszinieren Medieneffekte, die vor allem in Zeiten von Pandemien neue Bedeutungen und Ansätze bekommen. Vor allem die Ideen der nachfolgenden Generationen im Umgang mit Medien zeigen, wie die Welt funktioniert. " Über die Commentfunktion oder die Kontaktdaten in der Benutzerführung des Science-Blogs ist es jederzeit einfach möglich, nachzufragen und Kontakt aufzunehmen. Es geht auch darum, ein wissenschaftliches Netzwerk aufzubauen, das beruflich genutzt werden kann. Das ist eine Problematik, die alle JournalistInnen und genauso WissenschaftlerInnen betrifft.



