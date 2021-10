Drehstart für „Blind ermittelt“! Philipp Hochmair und Andreas Guenther stehen für zwei neue Fälle vor der Kamera

Katharina Mückstein inszeniert Teil sechs und sieben der ORF/ARD Degeto-Krimireihe in Wien und Umgebung

Wien (OTS) - Zwei neue Fälle für ein unkonventionelles Ermittlerduo:

Unter der Regie von Katharina Mückstein finden seit Ende September 2021 die Dreharbeiten zu zwei neuen Folgen der ORF/ARD Degeto-Krimireihe „Blind ermittelt“ statt. Philipp Hochmair als blinder Ex-Chefinspektor Alexander Haller und Andreas Guenther als dessen rechte Hand Niko Falk gehen erneut in zwei mörderisch spannenden Fällen auf Verbrecherjagd in Wien: Ein fast perfekter Mord führt die beiden Sonderermittler im Fall „Geisterbahn“ (AT) in die Welt der Schausteller im Wiener Prater. In „Die nackte Kaiserin“ (AT) stellt ein vermeintlicher Fluch mit Todesfolge, der auf einem Foto der legendären Kaiserin Sisi lasten soll, das ungleiche Duo vor mehr als ein Rätsel. An der Seite von Philipp Hochmair und Andreas Guenther spielen u. a. Jaschka Lämmert, Michael Edlinger, Norman Hacker, Julia Cencig, Karim Rahoma, Elena Wolff, Roman Binder, Jerry Kwarteng, Michael Roll, Karin Hanczewski, Julia Hartmann, Anna Böttcher, David Rott und Inge Maux. Die Dreharbeiten zu Teil sechs und sieben der ORF/ARD Degeto-Koproduktion finden in Wien und Umgebung statt und dauern noch bis voraussichtlich 26. November 2021. Die Drehbücher stammen von Nils-Morten Osburg („Die nackte Kaiserin“) sowie Bastian Zach und Matthias Bauer („Geisterbahn“).

Mehr zu den Inhalten:

„Blind ermittelt – Geisterbahn“ (AT)

Der erfolgreiche Geschäftsmann Tom Wahrmund (Roman Binder) stürzt von seinem Büro mit Blick auf den nächtlichen Prater zu Tode. Obwohl bei der Obduktion reichlich Alkohol in seinem Blut festgestellt wird, deuten die Indizien auf ein Verbrechen hin. Bei der Ehefrau des Opfers (Elena Wolff), die kurz nach der Tat von der Kommissarin Laura Janda mit einer Überdosis Tabletten gefunden wurde, entdeckt die Polizei sogar ein Geständnis. Alexander Haller (Philipp Hochmair), frisch ernannter Sonderermittler der Wiener Polizei, und sein Partner Niko Falk (Andreas Guenther), glauben jedoch ebenso wenig wie Kommissarin Laura Janda (Jaschka Lämmert) an die Schuld der Verdächtigen, die im Koma liegt und nicht aussagen kann. Eine Spur führt Haller zu dem Betreiber der Geisterbahn am Prater und erpresserischen Geschäften im Schausteller-Milieu.

„Blind ermittelt – Die nackte Kaiserin“ (AT)

Der blinde Sonderermittler Alexander Haller (Philipp Hochmair) muss einen Raubmord aufklären, bei dem das letzte Foto von Sisi aus dem Jahr 1898 verschwunden ist. Auf der Aufnahme, die den nackten Leichnam der ermordeten Kaiserin zeigt, liegt angeblich ein Fluch:

Jeder, der die Glasplatte anschaut, bezahlt wie damals der Fotograf mit seinem Leben! Auch das Opfer Navid Moradi-Binder (Karim Rahoma) hat vermutlich einen Blick darauf geworfen, bevor er erstochen wurde. Während Haller diesem Mythos keinen Glauben schenken will, ist sein Partner Niko Falk (Andreas Guenther) anderer Meinung. Um das Rätsel zu lösen, tauchen die beiden in ein Netz aus Lug und Betrug und mysteriösen Legenden um die viel bewunderte Sisi und ihre Fans ein. Bei einem schillernden Maskenball wollen die Sonderermittler verhindern, dass das verschwundene Bilddokument in falsche Hände gelangt – und herausfinden, wer dafür tötet.

„Blind ermittelt“ ist eine Koproduktion der Mona Film und Tivoli Film (Produzenten: Thomas Hroch und Gerald Podgornig) in Zusammenarbeit mit ARD Degeto für ARD und ORF mit Unterstützung des Fernsehfonds Austria und des Filmfonds Wien.

