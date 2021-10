Österreichisches Know-how im Kampf gegen die organisierte Kriminalität in Serbien

Wien (OTS) -

Agentur für europäische Integration erhält Projektzuschlag über eine Million

Projekt soll Kampf gegen Hightech-Kriminelle massiv stärken

Chancen für österreichische Technologiepartner

„Die organisierte Kriminalität verlagert sich rasant in den Bereich der Hochtechnologie, des Datenraubes und der Internetbetrügereien. In unserem Projekt stärken wir die Kapazitäten der serbischen Ermittler und bauen eine tragfähige Kooperation auf, die erstens Österreich besser gegen Hightech-Kriminalität schützen wird und zweitens modernen Sicherheitsunternehmen einen neuen Markt eröffnet“, so Mag. Heidrun Zanetta, Geschäftsführerin der Agentur für europäische Integration und wirtschaftliche Zusammenarbeit (AEI).

Das Projekt läuft für insgesamt 18 Monate und hat ein Gesamtvolumen von einer Million Euro. Die AEI ist eine der europaweit größten Agenturen für diese sogenannten Twinning-Projekte, in denen es darum geht, die Verwaltung neuer EU-Mitgliedsstaaten und jene von Kandidatenländern auf europäische Standards zu bringen. Diese Projekte unterstützen den Aufbau moderner rechtsstaatlicher Strukturen vor Ort – innere Sicherheit, Justiz, Kontrollorgane, Zoll und Handel. Gleichzeitig ebnet die Agentur mit ihrer Arbeit den Weg für heimische Unternehmen zu neuen Märkten bei höchster Rechtssicherheit und Kenntnis der jeweiligen Umstände.

