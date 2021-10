Mobile Luftreinigung in Krankenhausqualität für Österreichs Kindergärten und Schulen von RENSAIR

Der mobile Luftreiniger RENSAIR zerstört 99,97 % der in der Luft befindlichen Bakterien und Viren, einschließlich des Coronavirus

Laut WHO verbreiten sich SARS-CoV-2-Viren hauptsächlich durch das Einatmen von Aerosolen in der Luft. In schlecht belüfteten Räumen wie Schulklassen und Kindergartenräumen ist die Ansteckungsgefahr durch infektiöse Aerosole demnach besonders hoch. An Bildungseinrichtungen ist neben konsequenter Lüftung eine zusätzliche Reinigung der Luft daher unbedingt notwendig. Ursprünglich für die hohen Luftqualitätsstandards skandinavischer Krankenhäuser entwickelt, vernichtet der mobile RENSAIR Luftreiniger 99,97 % der in der Luft befindlichen Bakterien und Viren, einschließlich des Coronavirus.

BMK empfiehlt Einsatz von Luftreinigern in Schulklassen

In zahlreichen Schulen und Kindergärten in Österreich ist die aktuelle Lüftungssituation unzureichend – besonders in der kälteren Jahreszeit. In vielen Bildungsstätten ist eine effiziente Lüftung durch verriegelte Fenster und andere Schutzvorrichtungen außerdem unmöglich. Dies kann besonders in Zeiten einer Pandemie die Anreicherung von Viren verstärken. Das Bundesministerium für Klimaschutz empfiehlt daher neben den allgemeinen Hygieneregeln zusätzlich den Einsatz von Luftreinigungsgeräten in Schulklassen – insbesondere durch Geräte mit integrierten HEPA-Filtern.

RENSAIR: Geprüfte Luftreinigung in Krankenhausqualität

In Partnerschaft mit der Bundesbeschaffung GmbH bietet CLEANTEC den mobilen Luftreiniger von RENSAIR in Krankenhausqualität für österreichische Bildungseinrichtungen an. Durch die Kombination aus HEPA-13-Filterung und UVC-Licht werden mindestens 99,97 % der in der Luft befindlichen Viren nicht nur abgefangen, sondern vernichtet. Ursprünglich dafür entwickelt, die hohen Luftqualitätsstandards in Krankenhäusern zu erfüllen, wurde die Wirksamkeit der patentierten Reinigungstechnologie von unabhängigen Laboren wie dem Universitätsklinikum Oslo bestätigt.

Förderung des Landes Salzburg

Der mobile Luftreiniger von RENSAIR ist außerdem für die Sonderförderung für lüftungsunterstützende Maßnahmen für Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen des Landes Salzburg qualifiziert: Gefördert werden jeweils 50 % der Anschaffungskosten bis max. € 1.750,- pro Gruppenraum. Pro Gruppenraum wird eine lüftungsunterstützende Maßnahme mit max. € 20.000,- je Rechtsträger gefördert. Mehr Informationen unter www.salzburg.gv.at

Lange Lebensdauer, niedriger Geräuschpegel & hohes Luftstromvolumen

Der RENSAIR Luftreiniger verfügt über eine keimtötende, ozonfreie UVC-Lampe, die in der Mitte eines hochwertigen HEPA-13-Filters platziert ist. So werden Viren und Bakterien nicht nur eingefangen, sondern abgetötet. Der RENSAIR Luftreiniger verfügt bei kontinuierlicher Nutzung über eine Lebensdauer von 9.000 Stunden (ca. 2-3 Jahre) – danach müssen der HEPA-13-Filter und die UVC-Lampe ausgetauscht werden. Das besonders hohe Luftstromvolumen von 560 m3 pro Stunde ermöglicht einen maximalen Frischluftaustausch: In durchschnittlich großen Klassenzimmern und Kindergartenräumen wird die Luft fast fünf Mal pro Stunde vollständig ausgetauscht. Der niedrige Geräuschpegel von 45 Dezibel stellt sicher, dass der Lehrbetrieb nicht gestört wird.

Mobile Luftreinigung in Krankenhausqualität für Österreichs Kindergärten und Schulen von RENSAIR Angebot anfordern KONTAKT

Rückfragen & Kontakt:

Bildmaterial senden wir Ihnen auf Wunsch gerne zu. Für die Bereitstellung von Test- und Rezensionsexemplaren für Redaktionen steht die CLEANTEC hygiene technology gmbh gerne zur Verfügung



CLEANTEC hygiene technology gmbh

Generalimporteur für RENSAIR Luftreiniger

Am Fischhof 3/6, 1010 Wien

T: +43 1 997 1686

M: office @ cleantec.eu

www.rensair.cleantec.eu