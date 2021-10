Die Aussenwirtschaft Österreich zeichnet exportorientierte Start-ups als Born Global Champions aus

27 Unternehmen für ihre frühen Internationalisierungserfolge im Rahmen von „3 Hours Of Innovation“ gewürdigt

Wien (OTS) - Im Rahmen des Events „3 Hours of Innovation“ am 30.09.2021 zeichnete die AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) zum nunmehr siebten Mal österreichische Jungunternehmen aus, denen es schon sehr früh gelungen ist, ihre Produkte und Dienstleistungen erfolgreich zu exportieren. Die Verleihung fand in einer erstmals bespielten und dem Start-up Flair nachempfundenen Location „The Curve“ im Parkhaus der Wirtschaftskammer Österreich statt.

Insgesamt 27 heimische Start-ups aus allen neun Bundesländern und unterschiedlichsten Branchen erhielten aus den Händen von Wirtschaftskammer Präsident Harald Mahrer die neu designte Born Global Champions Trophäe. „Unsere Start-ups sind mit ihrer Innovationskraft und ihrem Pioniergeist – gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten - wichtige Katalysatoren für Investitionen und technologischen Fortschritt. Es freut mich sehr, auch dieses Jahr wieder all jene Vorzeigefirmen auszeichnen zu dürfen“, so Mahrer.

Auch Günther Schabhüttl, Leiter der Gruppe Innovation der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA, zeigte sich erfreut angesichts der innovativen Produkte und Dienstleistungen, die von Österreich aus die Weltmärkte erobern. „Der Born Global Champions Award soll nicht nur eine Anerkennung für außergewöhnliche Leistungen sein, sondern auch als Inspiration für zukünftige Exporteure dienen. Österreich braucht noch mehr Jungunternehmen, die von Tag eins an internationale Expansion in Betracht ziehen.“

Scale-up Services für Start-ups

„In Österreich wird derzeit von rund aktiven 3000 Start-ups ausgegangen. Für diese Zielgruppe bieten wir mit unserem weltweiten Netzwerk an mehr als 100 Stützpunkten spezifische Scale-up Services, von Go-Programmen in die Innovations-Hotspots der Welt bis hin zu internationalen Pitching Days“ erklärte Renate Schnutt, Head of Scale-up Services der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA im Rahmen der Preisverleihung. Dass diese Services nicht nur gut angenommen werden sondern auch nachhaltig sind, zeigt nicht zuletzt die hohe Anzahl jener Born Global Champions, die einst selbst über die AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA ihre ersten internationalen Schritte gegangen sind. (PWK 480/MK)



Übersicht aller „Born Global Champions 2021“: https://bit.ly/3mlYkB7

Fotogalerie Preisverleihung: https://bit.ly/3AcxfVL (Fotos in 300dpi gerne auf Anfrage erhältlich)

Video der Preisverleihung Die Highlights von „3 Hours of Innovation“ finden Sie Ondemand auf www.apa-ots-video.at – Einzelne Video-Statements können auf Nachfrage zur Verfügung gestellt werden

Download und Einbindungsdetails Video

Born Global Champions 2021



Aeroficial Intelligence GmbH

www.aeroficial.com

AQT Alpine Quantum Technologies GmbH

www.aqt.eu

Aviloo GmbH

www.aviloo.com

Contextflow GmbH

www.contextflow.com

cortEXplore GmbH

www.cortexplore.com

Drainbot

www.drainbot.at

For Sports GmbH

www.forsports.at

IoT40 Systems GmbH

www.iot40systems.com

KML Vision GmbH

www.kmlvision.com

Kontrol GmbH

www.kontrol.tech

Leftshift One GmbH

www.leftshiftone.com

Limomacher GmbH

www.limomacher.at

LIVIN Farms

www.livinfarms.com

LOGSTA GmbH

www.logsta.com

Macro Array Diagnostics GmbH

www.macroarraydx.com

Parity Quantum Computing GmbH

www.parityqc.com

QuickSpeech

www.quickspeech.at

Rendity GmbH

www.rendity.com

Saphenus Medical Technology Gmbh

www.saphenus-med.com

Seven Bel GmbH

www.sevenbel.com

SLOC GmbH

www.sloc.one

Storyblok GmbH

www.storyblok.com

Txture GmbH

www.txture.io

TYPS GmbH

www.typs.gmbh

usePAT GmbH

www.usepat.com

Volterio GmbH

www.volterio.com

zerolens GmbH

www.zerolens.com

Rückfragen & Kontakt:

DMC – Data & Media Center

Pressestelle

Wirtschaftskammer Österreich

T 0590 900 – 4462

E DMC_PR @ wko.at