Lichtkunst und Grafik in Wernstein

Fotografien, Zeichnungen und Skulpturen

Wernstein am Inn (OTS) - Light Art and More

Die Oktoberausstellung in der Alfred Kubin Galerie zeigt Licht-Installationen, Fotografien und grafische Arbeiten. Der Garten im Eingangsbereich wird vom Lichtkünstler Christoph Luckeneder bis Ende Oktober täglich 19-21 Uhr in mystisches Licht getaucht. In den Galerieräumen zeigt er Werke der Serie LETTER POETRY, Arbeiten mit kyrillischen und altgriechischen Schriftzeichen.

Michael Zitzelsberger aus Fürstenzell, Bayern, von Beruf Chirurg, beschäftigt sich seit seinem Studium mit der Fotografie, zeigt neben großformatigen Fotografien auch Skulpturen aus Holz und Metall.

Von Pia Mühlbauer, Dozentin für Freihandzeichnen an der Fachakademie für Raum-und Objektdesign, Cham, Karl Schleinkofer, Universität Passau und Sepp Auer, Universität für angewandte Kunst in Wien, zeigt die Galerie grafische Arbeiten und Metallskulpturen.

Bis 31.10.2021, Mittwoch 17–19 Uhr, Sonntag 14–17 Uhr und nach Vereinbarung.

Lichtkunst täglich von 19 bis 21 Uhr

www.kubin-galerie.at

Rückfragen & Kontakt:

Prof. Peter Beham

0676 7926270

info @ kubin-galerie.at