Jubiläum: Die Oesterreichische Kontrollbank stärkt seit 75 Jahren den Wirtschaftsstandort Österreich

1946 als Dienstleistungsunternehmen für die Kreditwirtschaft gegründet - Heute bieten die Unternehmen der OeKB Gruppe eine Vielzahl von volkswirtschaftlich relevanten Services

Wien (OTS) - Das Institut wurde schon sehr früh mit der Abwicklung zentraler Aufgaben betraut, seit der Nachkriegszeit hat sich das Portfolio kontinuierlich erweitert. Heute erbringt die OeKB Gruppe vielfältige Leistungen für die heimische Export- und Tourismuswirtschaft, den Kapital- und Energiemarkt sowie die Entwicklungsfinanzierung.

Die OeKB AG stellt unter anderem heimischen Exporteuren Garantien des Bundes sowie attraktive Finanzierungslösungen zur Verfügung und bietet zentrale Dienstleistungen für den österreichischen Kapitalmarkt. Die OeKB CSD ist Österreichs unabhängige, zentrale Wertpapiersammelbank, 2004 wurde zusammen mit der Wiener Börse AG die CCP Austria Abwicklungsstelle für Börsengeschäfte GmbH gegründet. Die Oesterreichische Entwicklungsbank, eine 100%ige Tochter, finanziert als Entwicklungsbank der Republik wirtschaftlich und entwicklungspolitisch sinnvolle Investitionen privater Unternehmen in Entwicklungs- und Schwellenländern. Zudem ist die OeKB AG auch an der Österreichischen Hotel- und Tourismusbank GmbH sowie an der Kreditversicherung ACREDIA Versicherung AG beteiligt.

Die Vielfalt dieser Aufgaben spiegelte sich auch bei den Gästen wider, die sich letzte Woche im geschichtsträchtigen Reitersaal der OeKB eingefunden haben, um das 75-Jahr-Jubiläum zu feiern. Vorstandsmitglied Helmut Bernkopf nahm in seiner Rede ebenfalls darauf Bezug: „Das Portfolio der OeKB Gruppe ist mittlerweile sehr breit gefächert. Alle unsere Produkte und Services haben jedoch eines gemeinsam: Sie schaffen attraktive Rahmenbedingungen für die Wirtschaft und helfen ihr zu wachsen. Und diese wichtige Rolle hat die OeKB in all diesen Jahrzehnten mit großem Erfolg erfüllt: von der Nachkriegszeit, über das Wirtschaftswunder, dem EU-Beitritt, der Finanzkrise bis hin zur COVID-19-Pandemie.“

„Machen wir es möglich.“

Vorstandskollegin Angelika Sommer-Hemetsberger thematisierte zudem den Wandel innerhalb der OeKB Gruppe, der ebenfalls kontinuierlich voranschreitet. „Unter anderem haben wir gemeinsam mit den Mitarbeitenden die zentralen Werte unserer Unternehmenskultur identifiziert und ein neues Führungsleitbild entwickelt. Um diesen Wandel auch nach außen zu tragen, haben wir uns in unserem Jubiläumsjahr einen neuen Markenauftritt gegeben. Mit unserem neuen Claim „Machen wir es möglich“ stellen wir unsere Kunden, Partner und Mitarbeitenden gleichermaßen in den Mittelpunkt. Und wir betonen damit auch unsere Rolle als Ermöglicherin und Zukunftsgestalterin.“

Das Thema Sustainable Finance wird in dieser Zukunft noch stärker in den Fokus rücken. „Grüne Investitionen können ein bedeutender Impulsgeber für die wirtschaftliche Erholung und den Übergang zu einem nachhaltigen und widerstandsfähigeren Wirtschaftssystem sein. Wir dürfen neben der Coronakrise nicht auf den Klima- und Umweltschutz sowie die sozialen Fragen vergessen. Wir werden mit unseren Kunden und Partnern weiterhin mit voller Kraft daran arbeiten, eine ökonomisch und ökologisch nachhaltige Zukunft zu gestalten und damit den Wirtschaftsstandort Österreich zu stärken“, betonen Helmut Bernkopf und Angelika Sommer-Hemetsberger.

Microsite

Zum 75-jährigen Jubiläum der OeKB haben zahlreiche wichtige Stakeholder Grußbotschaften übermittelt. Diese Videos sind auf https://75jahreoekb.at abrufbar. Detaillierte Informationen zur Geschichte der OeKB finden Sie hier.

Über die OeKB Gruppe

Die Unternehmen der OeKB Gruppe mit ihren mehr als 500 Mitarbeitenden erbringen wesentliche und relevante Services für die österreichische Exportwirtschaft, den Kapitalmarkt und die Tourismuswirtschaft, bieten Dienstleistungen für den Energiemarkt und sind Teil der österreichischen Entwicklungsfinanzierung. All ihre Aktivitäten haben einen deutlichen volkswirtschaftlichen Nutzen, stärken den Standort Österreich und unterstützen Österreichs Wirtschaft im globalen Wettbewerb. Die OeKB handelt wettbewerbsneutral, sektorenübergreifend und nachhaltig verantwortungsbewusst.

