Kronehit BEATPATROL powered by Digistore24 am 25. Oktober 2021 in Wiener MARX HALLE

Wien/St.Pölten (OTS) -

Größtes heimisches Indoor-Festival seit COVID Pandemie

Internationale und nationale Top-Acts zu Gast in Wien

Nach elf erfolgreichen Jahren im St. Pöltner VAZ übersiedelt das Kronehit BEATPATROL 2021 am 25. Oktober 2021 erstmals in die MARX HALLE Wien. „Join the musical journey“ lautet der diesjährige Slogan des legendären Electronicmusic Festivals.

Heuer mit dabei: das belgische DJ-Duo DIMITRI VEGAS & LIKE MIKE, das israelische Psy-Trance-Duo VINI VICI, der Hamburger Produzent NEELIX, das niederländische Ausnahmetalent HEADHUNTERZ, die italienische Legende GABRY PONTE – der mit seinen Internet-Hits „Monster“ sowie „Thunder“ knapp 100 Millionen Online Aufrufe feierte und vor seiner Solokarriere Teil der Kult-Band Eiffel65 mit dem Klassiker „Blue“ war – und die österreichischen Drum’n’Bass-Stars CAMO&KROOKED sowie viele weitere Top-Artists aus der Electro-Szene.

1 Tag, 3 Bühnen und über 30 Artists

Ein Tag, drei Bühnen und über 30 Artists werden in der MARX HALLE Wien beim Kronehit BEATPATROL 2021 für fetten Sound bis in die frühen Morgenstunden sorgen, darunter zahlreiche heimische Artists. Das Festival findet unter Einhaltung aller zu diesem Zeitpunkt geltenden COVID-19 Sicherheitsmaßnahmen und einem strengen Sicherheitskonzept statt.

„Im Vorjahr mussten wir unsere Veranstaltung coronabedingt absagen, diese Zeit haben wir aber wertvoll genutzt und unser Festival weiterentwickelt“, so Mastermind Norbert Bauer. Und weiter: „Evolution braucht Veränderung. Eine neue Location, schnellere Beats, härtere Bässe und unser Publikum mittendrin“, so Bauer über das diesjährige Festival.

BEATPATROL goes Germany

Erstmalig wird das BEATPATROL Festival heuer in Deutschland veranstaltet: „Mit Digistore24 haben wir einen starken Partner gefunden, mit dem wir unser Event in Hannover realisieren werden“, so der niederösterreichische Event-Profi Bauer. Am 4. Dezember 2021 gastiert die Elite der Electro-Szene am Messegelände Hannover.

Digistore24 Founder und Veranstaltungs-Partner Sven Platte: „Ich freue mich dieses etablierte Eventkonzept nach Deutschland holen zu dürfen. Das BEATPATROL ist mehr als ein Musik-Festival, es ist ein Lebensgefühl. Nach tristen Monaten während der Pandemie, blicken wir voller Elan nach vorne und möchten das emotionale Live-Erlebnis in die Köpfe und Herzen der Menschen zurückholen.“

Tickets (Early Bird Karten bereits ab EUR 69,- erhältlich), Line-up sowie Informationen zu den geltenden COVID-19 Sicherheitsmaßnahmen unter www.beatpatrol.at

Kronehit BEATPATROL powered by Digistore24

Datum: 25.10.2021, ab 16:00 Uhr

Ort: MARX HALLE Wien, Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Wien

