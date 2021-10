Blümel/Arnoldner: Herzliche Gratulation an Harald Zierfuß zum neuen Obmann der Jungen ÖVP Wien

Wechsel an der Spitze der JVP Wien

Wien (OTS) - Beim 32. ordentlichen Landestag der Jungen ÖVP Wien am vergangenen Wochenende fand ein Wechsel an der Spitze statt. Der langjährige Obmann der Jungen Volkspartei Wien, Nationalratsabgeordneter Nico Marchetti, übergab sein Amt an den neu gewählten Obmann Harald Zierfuß nach knapp sechs Jahren Amtszeit. Zierfuß wurde mit einer überwältigenden Mehrheit von 92,47 Prozent der Delegierten gewählt.



„Ich gratuliere Harald Zierfuß und seinem Team zur Wahl und wünsche für die kommende Zeit viel Kraft, Freude und Motivation“, so Finanzminister und Landesparteiobmann der neuen Volkspartei Wien Gernot Blümel. Zierfuß ist in der Politik kein Neuling, so war er 2016-2018 Bundesschulsprecher und gehört seit November 2020 dem Team der neuen Volkspartei Wien als Mandatar im Gemeinderat und Landtag an.



„Herzliche Gratulation an das neu gewählte Team! Mit Harald Zierfuß an der Spitze, der im Gemeinderat im Bildungsbereich die Wünsche und Ideen der Wiener Jugendlichen vertritt, hat die Junge ÖVP Wien den optimalen Obmann erhalten“, so Stadträtin und Landesgeschäftsführerin Bernadette Arnoldner.



Auch seinem Vorgänger Nico Marchetti wird von Blümel und Arnoldner großer Dank ausgesprochen: „Danke an Nico Marchetti, der als Schüler- und Studierendensprecher die Anliegen der jungen Menschen im Nationalrat mit vollem Engagement vertritt, für die Arbeit und den Einsatz der vergangenen sechs Jahre in der JVP Wien“, so Blümel und Arnoldner weiter und abschließend: „Wir freuen uns auf eine gute und kompetente Zusammenarbeit mit Harald Zierfuß und seinem Team“.

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei Wien

Mag. Johanna Sperker

Stv. Leitung Kommunikation & Presse

+43 664 859 5710

johanna.sperker @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien/