Nachbericht Tag des Denkmals 2021

250 historische Objekte in ganz Österreich öffneten am 26. September 2021 ihre Türen für denkmalinteressierte Besucherinnen und Besucher.

Wien / Österreich (OTS) - Nach einer pandemiebedingten Absage im Vorjahr konnte der Tag des Denkmals heuer wieder in adaptierter Form durchgeführt werden. Trotz der reduzierten Personenanzahl bei Führungen und Programmpunkten und strikter Covid19-Maßnahmen, die von den Programmpartner:innen sehr verantwortungsvoll umgesetzt wurden, konnten bundesweit am Sonntag, den 26. September 25.000 Besucherinnen und Besucher gezählt werden.

Statement Dr. Christoph Bazil, Präsident des Bundesdenkmalamtes: „Ich freue mich, dass der Tag des Denkmals heuer wieder stattfinden konnte. 250 Programmpunkte und fast 25.000 Besucher:innen beweisen, dass die Begeisterung für unser kulturelles Erbe sich auch trotz der notwendigen Corona bedingten Beschränkungen nicht bremsen lässt. Ich danke allen Programmpartner:innen und allen Mitwirkenden, dass sie den Tag mit uns begeistert und verantwortungsvoll ermöglicht haben. Mein Dank gilt auch allen Besucher:innen für ihr großes Interesse an unserem reichhaltigen Kulturschatz.“

Der Tag des Denkmals

Österreich war 1995 erstmals mit neun oberösterreichischen Programmpunkten bei den European Heritage Days vertreten. Seit 2015 wird der Tag des Denkmals österreichweit einheitlich koordiniert und beworben und findet jährlich am letzten Sonntag im September in ganz Österreich statt, heuer am Sonntag, den 26.9.2021 unter dem Motto „Denkmal inklusive ... ” mit den Schwerpunktthemen Barrierefreiheit, Nachhaltigkeit, Moderne Architektur, Religion und Alltag.

Kampagne #ichbindenkmal Schnappschuss:

Das Bundesdenkmalamt hat in einer Kampagne in sozialen Medien dazu aufgerufen, einen Schnappschuss mit dem persönlichen Lieblingsdenkmal und dem Hashtag #ichbindenkmal einzusenden, zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind diesem Aufruf gefolgt und haben bereits ein Foto eingereicht, um eine Führung durch die Räumlichkeiten des Bundesdenkmalamtes in der Wiener Hofburg mit dem Präsidenten Dr. Christoph Bazil zu gewinnen.

Der Tag des Denkmals 2022:

Die Vorbereitungen für den Tag des Denkmals am Sonntag, den 25. September 2022 werden bereits gestartet. Der nächste Tag des Denkmals kann hoffentlich wieder in der gewohnten Form, ohne Covid19-bedingte Einschränkungen stattfinden.

