Budget: 5 Wirtschaftsverbände fordern Mittelstandspaket mit Lohnnebenkostensenkung

Budget-Debatte: 5 unabhängige Interessenvertretungen erheben ihre Stimme für den Mittelstand

Wien (OTS) - Repräsentative Befragung von 1.000 Unternehmen zu

Prioritäten: höhere Löhne zahlen, mehr Mitarbeiter anstellen,

investieren.

1.000 Unternehmen haben bei einer repräsentativen österreichweiten

Umfrage von Lobby der Mitte, Senat der Wirtschaft, Österreichischer

Hoteliervereinigung, Gewerbeverein und Handelsverband

standortpolitische Maßnahmen priorisiert und bewertet. Die

Hauptforderungen sind:



~

* eine 30%ige Lohnnebenkostensenkung für bis zu 30 Mitarbeiter je

Unternehmen

* eine 25%ige Investitionsrücklage und die Halbierung des

Steuersatzes auf nicht entnommene Gewinne und

* die Installierung eines „Bürokratie-Scouts“ für Unternehmen

~



Die Lohnnebenkostensenkung



30% Lohnnebenkosten weniger für 30 Mitarbeiter – und das in jedem

Unternehmen – eine Gleichbehandlung für große und kleine Arbeitgeber

mit einem spürbaren Effekt auf Klein- und Kleinstbetriebe. 63% der

Befragten wollen so Gehälter erhöhen, 57% mehr Mitarbeiter anstellen,

53% den Betrieb absichern. 96% der Befragten Firmen erachten die

Maßnahmen als sehr wichtig oder wichtig.



Der Investitionsturbo



95% halten den Vorschlag einer 25%igen Investitionsrücklage und

der Halbierung des Steuersatzes auf nicht entnommene Gewinne für sehr

wichtig oder wichtig. Diese würden sich als echter Investitionsturbo

herausstellen: Im Durchschnitt wollen die Unternehmer damit ihre

Investitionen um 106% (Investitionsrücklage) bzw. 131% (Halbierung

Steuersatz auf nicht entnommene Gewinne) steigern.



Der Bürokratiescout



2/3 der Umfrageteilnehmer wünschen sich einen Bürokratie-Scout.

Sie geben den Bürokratieaufwand in ihren Unternehmen im Durchschnitt

mit 20% der Arbeitszeit an.



Viel Zustimmung für nachhaltiges Wirtschaften: Green Deal und Mitarbeiternachwuchs

Mitarbeiternachwuchs



Andere Vorschläge, die viel Zustimmung ernten, sind Programme zur

Zusammenführung von Schüler und Unternehmen oder Startups und

Mittelstand oder eine „Green Deal“-konforme Wirtschaftspolitik, die

auf Abgaben für selbsterzeugte Erneuerbare Energie verzichtet und

nachhaltige Angebote bei öffentlichen Ausschreibungen nicht

benachteiligt.



Notwendige Gleichstellung im Wettbewerb



Die fünf freien Arbeitgeber-Verbände und -Plattformen wollen noch

vor der Finalisierung des Budgets eine aus ihrer Sicht dringend

notwendige Verbesserung der Rahmenbedingungen für den

unternehmerischen Mittelstand (EPU, KMU, Familienbetriebe,

Freiberufler) sicherstellen. Der Sprecher der Lobby der Mitte, Mag.

Wolfgang Lusak: „Solange es keine Gleichstellung bei den

Wettbewerbs-Bedingungen zwischen Mittelstand und

Kapitalgesellschaften gibt, kann sich auch die österreichische

Wirtschaft nicht unabhängig und nachhaltig im Sinne der

Krisenbewältigung sowie des Wohls der Bevölkerung entwickeln."



Mittelstand lockt mit Wählerstimmen



Lusak weiter: „Aufgrund unserer langjährigen Umfragen kann ich

sagen, dass ein Drittel der Bevölkerung – die Wertegemeinschaft

Mittelstand - alle Forderungen des unternehmerischen Mittelstands

unterstützt, weil sie sich mit ihm identifiziert und ihm mehr

Durchsetzungskraft wünscht. Wenn sich die Politik dieser Anliegen

ernsthaft annimmt, haben alle etwas davon: Die Arbeitnehmer, der

Standort, der Staat mit seinen Steuereinnahmen und auch die Parteien,

weil im Moment viele Wählerstimmen des Mittelstands nachweisbar brach

liegen. Die Annahme unseres Pakets wäre der beste Anfang für eine

nachhaltige Krisenbewältigung – besonders bezüglich Spaltung,

Pandemie, Klima und Migration.“



Ein Paket für Kreativität, Innovation und Kapitalstärke



Senat der Wirtschaft-Vorstand Gabriele Stowasser: „Wir 5

unabhängige Institutionen haben nicht nur ein gemeinsames Ziel – das

Gemeinwohl im Sinn der ökosozialen Marktwirtschaft – sondern sind

auch tagtäglich gefordert, Lösungen für die Praxis zu erarbeiten.

Weil unsere Mitglieder auch ganz konkrete Probleme haben.

Partnerschaften, die gemeinsam daran arbeiten, das Bewusstsein für

nachhaltiges Wirtschaften zu steigern und dadurch resiliente

Unternehmen zu schaffen, kann es nicht genug geben. Die

Österreichischen Unternehmen sind vergleichsweise schon sehr

nachhaltig aufgestellt, was auch der Senat mit dem Austrian SDG Award

Jahr für Jahr fördert. Und jetzt wollen wir diesen Trend mit dem

„Mittelstands-Paket“ fortsetzen. Die Unternehmen sollen mit ihm die

notwendige Kreativität, Innovationskraft und auch Kapitalstärke

aufbauen können. Wir brauchen Reformen, um den Standort zu stärken -

insbesondere im Gesellschaftsrecht und am Kapitalmarkt. Mit dem Paket

werden unsere Unternehmen im ökologischen und gesellschaftlichen

Wandel auch in Zukunft eine Rolle spielen und ihren Beitrag fürs

Gemeinwohl leisten können.“



Ein substanzieller Abbau der Regulierungsvorschriften stärkt den Mittelstand

den Mittelstand



„Was unsere Unternehmen auch dringend brauchen, ist eine

Vereinfachung des Steuersystems und ein Abspecken der

Regulierungsvorschriften“, unterstreicht Peter Lieber, Präsident des

Österreichischen Gewerbevereins. „Wir fordern das zwar schon seit

Jahren, aber jetzt es ist wirklich höchste Zeit, diese Forderungen

endlich anzugehen. Wenn wir auch in Zukunft hier in Österreich

produzieren, Arbeitnehmer zu fairen Bedingungen beschäftigen,

Wohlstand vorort schaffen wollen, dann müssen wir jetzt etwas tun.

Ein für Unternehmen drückendes Thema ist der Aufwand, den uns die

vielen Vorschriften abfordern,“ so Lieber. „Wir müssen 20 Prozent

unserer Arbeitszeit mit vermeidbarer Bewältigung der

Bürokratieanforderungen verbringen. Da sprechen wir von Kosten von

gut 50 Mrd. Euro pro Jahr.“ Diese Zeit und dieses Geld seien dringend

besser, produktiver, zukunftsgerichteter einzusetzen. Damit müsse

jetzt endlich begonnen werden. Die angekündigte Steuerreform könne

mittelfristig nur erfolgreich sein, wenn z.B. mittels

Bürokratie-Scouts ein regelrechter Wettbewerb auf der Suche nach

unsinnigen und überholten Regeln initiiert werde, die ersatzlos

gestrichen werden könnten.



Zwtl.: 30% Lohnnebenkostensenkung für 30 Mitarbeiter: beste Medizin

für leidgeplagtes „Rückgrat der heimischen Wirtschaft“



Am stärksten ist der Wunsch nach einer spürbaren

Lohnnebenkostensenkung unter den befragten Hoteliers: 91% von ihnen

ist die Realisierung dieses langjährigen Politikversprechens „sehr

wichtig“. Für Michaela Reitterer, Präsidentin der Österreichischen

Hoteliervereinigung, ist der absolute Top-Wert die logische

Konsequenz aus hohen Arbeitskosten und der Lage am Arbeitsmarkt: „9

von 10 Hotels suchen Mitarbeiter. Mit 30% weniger Lohnnebenkosten für

30 Mitarbeiter hätten wir Spielraum für Anstellungen und

Gehaltserhöhungen. Arbeiten in Österreich würde deutlich attraktiver.

Das wäre der effektivste Hebel für Wirtschaft und Nachhaltigkeit, für

höhere Löhne, mehr Investitionen und Arbeitsplätze.“ Reitterer sieht

darin „die beste Medizin für das leidgeplagte Rückgrat der heimischen

Wirtschaft, unsere vielgelobten KMU. Da sollten sich beide

Regierungsparteien wiederfinden“, wünscht sie sich, dass die Branche

rasch wieder das volle Potenzial ausschöpft: „Wir brauchen

steuerliche Soforthilfemaßnahmen im Winter und eine Perspektive für

die Zeit danach. Je früher wir von Schließtagen, Buffet statt à la

carte, geschlossenen Restaurants und gesperrten Stockwerken

wegkommen, umso besser für alle.“



Rasche Entlastung des Faktors Arbeit überfällig



Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will: „Um die 600.000

Arbeitsplätze im Handel zu erhalten, muss sichergestellt werden, dass

nicht nur 50 Prozent der Zahlungen des Arbeitgebers beim Arbeitnehmer

ankommen. Die Lohn- und Abgabenquote erdrückt den Mittelstand und

bestraft beschäftigungsintensive Unternehmen mit Betriebsstätte in

Österreich, wodurch bei Ansiedlungen oft andere europäische Staaten

den Vorrang erhalten. Oberste Priorität sollte jetzt eine 30%

Lohnnebenkosten-Senkung für mindestens 30 Mitarbeiter in jedem

Unternehmen haben, um das Rückgrat der Volkswirtschaft, den

Mittelstand, wettbewerbsfähiger zu machen. Nur dadurch lösen wir auch

den massiven Mitarbeitermangel, der mittlerweile mit mehr als 20.000

offenen Stellen im Handel ausufert. Nirgendwo in Europa zahlen

Unternehmen so viel für ihre Beschäftigten, ohne dass es den

Angestellten selbst bleibt. Wir müssen den Faktor Arbeit entlasten,

das ist das beste Investment in die Zukunft unseres Landes.“



1.000 Stimmen, eine Botschaft: „Mittelstand stärken!"



Es hat alles damit begonnen, dass Regierungsvertreter nach einem

Gespräch über Werte und Nöte des Mittelstands Wolfgang Lusak um

konkrete praxisbezogene Vorschläge ersuchten. Lusak erarbeitete

daraufhin mit den anderen beteiligten Verbänden und Experten wie

Steuerberater Reinhard Stulik das Mittelstandspaket. „Die Bewertung

und Priorisierung durch 1000 Mittelstandsbetriebe ist repräsentativ

für den österreichischen Mittelstand. Die starke Beteiligung an der

Umfrage und die hohe Zustimmung zu den Vorschlägen stärkt uns den

Rücken für weitere Gespräche mit der Regierung“, ist Wolfgang Lusak

optimistisch, dass die Ergebnisse in die Regierungsverhandlungen in

der laufenden Budget-Debatte berücksichtigt werden. Die Umsetzung

weiterer Forderungen der Unternehmen wie die nach einem laufenden

Monitoring der Umsetzung von Maßnahmen zur Stärkung des Mittelstands

oder die Einsetzung einer/s Mittelstands-Beauftragten in der

Regierung (90% Zustimmung) wollen die Interessenvertreter bei einem

Runden Tisch mit der Regierung besprechen.



[Das Mittelstandspaket zum Download] (https://bit.ly/2ZWgUbB)



[Die wichtigsten Ergebnisse der Umfrage als Grafik]

(https://bit.ly/3l7Zl09)



