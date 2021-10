Lotto: Jackpot – am Mittwoch geht es um rund 1,4 Millionen Euro

Doppeljackpot beim Joker – es warten rund 600.000 Euro

Wien (OTS) - Nach dem steirischen Erfolg beim Doppeljackpot in der Vorwoche blieb am Sonntag der Sechser Gewinntopf wieder einmal verschlossen. Es ist niemandem gelungen, die „sechs Richtigen“ zu tippen, und damit wartet am Mittwoch ein Jackpot mit rund 1,4 Millionen Euro.

Drei Spielteilnehmern glückte ein Fünfer mit Zusatzzahl und damit ein Gewinn von jeweils mehr als 33.000 Euro. Ein Niederösterreicher kam dabei mit einem Quicktipp zum Erfolg, ein Steirer und ein win2day-User kreuzten ihre Gewinne jeweils auf einem Normalschein an.

LottoPlus

Ebenfalls ohne Sechser endete die Ziehung bei LottoPlus, und damit dürfen sich die Fünfer wieder über eine erhöhte Quote freuen. Auf sie wurde die Sechser Gewinnsumme aufgeteilt, und so gewannen 83 Spielteilnehmer jeweils mehr als 3.400 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um etwa 200.000 Euro.

Joker

Und schließlich blieb auch beim Joker ein Gewinn im ersten Rang aus. Da es bereits zum zweiten Mal in Folge keinen Joker gab, geht es am Mittwoch um einen Doppeljackpot, der mit rund 600.000 Euro gefüllt sein wird.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 3. Oktober 2021

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 722.686,14 – 1,4 Mio. warten 3 Fünfer+ZZ zu je EUR 33.123,10 78 Fünfer zu je EUR 1.389,80 203 Vierer+ZZ zu je EUR 160,20 3.722 Vierer zu je EUR 48,50 4.757 Dreier+ZZ zu je EUR 17,00 59.717 Dreier zu je EUR 5,40 180.951 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 5 29 38 41 43 45 Zusatzzahl 32

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 3. Oktober 2021

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 83 Fünfer zu je EUR 3.438,10 2.938 Vierer zu je EUR 16,40 41.875 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 4 8 16 28 33 40

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 3. Oktober 2021

DJP Joker, im Topf bleiben EUR 425.984,62 – 600.000 Euro warten 12 mal EUR 8.800,00 129 mal EUR 880,00 1.036 mal EUR 88,00 10.219 mal EUR 8,00 105.965 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 6 1 1 7 9 4

