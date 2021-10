Best of Wellpappe 2021

Die Gewinner des Wellpappe Austria Award 2021 stehen fest. Und unter dem Motto „Wellpappe zum Hören“ haben Lehrlinge eine Podcast-Serie gestaltet.

Wien (OTS) - Bereits zum siebten Mal in Folge zeichnete das Forum Wellpappe Austria herausragende Produktideen aus Wellpappe aus. Aus 34 Beiträgen nominierte eine unabhängige Fachjury die Finalisten und ermittelte daraus die Gewinner. Der Wellpappe Austria Award wird in sechs Kategorien vergeben. In der Kategorie Nachwuchs entschied ein Online-Voting.

Die perfekten Wellen

„Verpackungen aus Wellpappe sind ein unverzichtbarer Bestandteil, um Lieferketten aufrechtzuerhalten und die Versorgung der Konsument:innen sicherzustellen. Dies zeigte sich besonders auch während der Corona-Krise“ sagt Stephan Kaar, Sprecher des Forum Wellpappe Austria. „Ich gratuliere allen Gewinnern und Nominierten und bedanke mich bei der Fachjury, den Sponsoren und unseren Partnern!“

Aufgrund der COVID-19-Verordnungen fand auch heuer wieder die Übergabe der Auszeichnungen im Rahmen einer kleinen Feier in Wien statt. Jeder Gewinner des Wellpappe Austria Award 2021 erhielt eine Original-Holzskulptur des Vorarlberger Künstlers Stefan Kresser und ist berechtigt am WorldStar, der Auszeichnung der World Packaging Organisation, teilzunehmen.

Die Kategorie-Sieger

In der Kategorie Wellpappe KREATIV gewann die Kreativbox Entfalte deine Möglichkeiten von der Firma Steirerpack. Sieger in der Kategorie Wellpappe KONSTRUKTIV wurde DS Smith Packaging Austria, Kalsdorf, für die Soundcomb Box, ein Schallabsorber aus Wellpappe. Das monumentale Grayl Display, hergestellt von Rondo Ganahl St. Ruprecht, geht als Sieger in der Kategorie Wellpappe DISPLAYS hervor. Die Kategorie Wellpappe POINT-OF-SALE gewann Mondi Grünburg mit der Toolbox XL, eine Transportverpackung für 12 besondere Bierspezialitäten. Gewinner in der Kategorie Wellpappe NACHHALTIG wurde Rondo Ganahl St. Ruprecht für die MC-Box, die revolutionäre Export-Verpackung für schwere Güter. Und die Kategorie NACHWUCHS geht dieses Jahr nach Vorarlberg an die Rondo Ganahl Frastanz mit ihrem Jungdesigner Alexander Erath. Er gewann auch das Public Voting für seine Verpackung Feuerholz-Spender mit Tragegriff.

Lehrlinge gestalten Podcast-Serie

Unter dem Motto „Wellpappe zum Hören“ rief das Forum Wellpappe Austria heuer die Lehrlinge der Wellpappe Industrie dazu auf, eine Podcast-Serie zu gestalten. Entstanden sind drei informative und amüsante Podcast-Folgen zu den Themen: Wer hat die Wellpappe erfunden? Wie entsteht eine Verpackung? Und was macht die Lehre als Verpackungstechniker:in so besonders. Nachzuhören sind die Lehrlings-Podcasts auf der Website wellpappe.at/podcast2021 oder über Soundcloud.

Dank an die Sponsoren

Auch 2021 wurde der Wellpappe Austria Award von namhaften Sponsoren unterstützt: ARA – Altstoff Recycling Austria, Chespa, Crespel & Deiters, Doneck Euroflex, Hamburger Containerboard, König & Bauer und Smurfit Kappa Paper. Danke auch an die Partner-Sponsoren: Bieling & Petsche - Cito Group, Dücker Conveyer, Dücker Corrpal, Dücker Prefeeder, Dücker Robotics, EMBA Machinery, Glatz Klischee, Göpfert Maschinen, Heinerich Flexoklischee, Krift & Zipsner Maschinenbau, MINDA, Mondi Paper Sales, Sappi, Sun Chemical sowie Van den BOS Corrugated Machinery.

Fotos in der APA-Fotogalerie: www.apa-fotoservice.at/galerie/26716

Alle Fotos © com_unit/L. Schedl

Beschreibung Gewinner-Produkte und Nominierungen: wellpappe.at/produkte

Das Forum Wellpappe Austria ist das Sprachrohr der österreichischen Wellpappe-Industrie mit den Mitgliedsfirmen DS Smith Packaging Austria GmbH, Dunapack-Packaging Mosburger GmbH, Mondi Grünburg GmbH, Rondo Ganahl Aktiengesellschaft und Steirerpack GmbH. www.wellpappe.at



