„DIE.NACHT“: „Willkommen Österreich“ mit Erni Mangold und Murathan Muslu am 5. Oktober in ORF 1

Außerdem: Andreas Goldberger, Kurt Palm und Avec im „Hotel Campinski“ mit Duscher & Grazer in Oberösterreich

Wien (OTS) - In einer neuen Ausgabe von „Willkommen Österreich“, am Dienstag, dem 5. Oktober 2021, um 22.00 Uhr in ORF 1 beehrt ein Schauspieler-Duo Stermann und Grissemann im Studio, denn Erni Mangold und Murathan Muslu statten den beiden einen Besuch ab. Danach um 23.15 Uhr setzen die beliebten FM4-Moderatoren Hannes Duscher und Roland Gratzer ihre Österreich-Tour mit dem „Hotel Campinski“ fort. Diese Folge führt sie nach Oberösterreich, wo sie Andreas Goldberger, Kurt Palm und Avec in ihrer aktionistischen Talkshow begrüßen. Und um 23.50 Uhr dreht sich beim Wiedersehen mit der kultigen „Sendung ohne Namen“ alles um „Generationen“.

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ um 22.00 Uhr

Erni Mangolds beeindruckender Werdegang ist mit über sieben Jahrzehnten auf der Bühne und einer aktiven Filmkarriere selbst mit 94 Jahren noch nicht zu Ende. Die unverwechselbare Schauspielerin blickt in ihrem neuen Buch „Sagen Sie, was Sie denken. Mein Leben in Bildern“ auf ihre eigene Lebensgeschichte zurück, die fast ein ganzes Jahrhundert umfasst. Ob ihre bisherigen beiden „Willkommen Österreich“-Besuche als zentrale Ereignisse ebenfalls darin vorkommen?

Vielleicht wird Murathan Muslu seinen „Willkommen Österreich“-Besuch in einer künftigen Autobiografie erwähnen. Der Ottakringer hat es von der HipHop-Gruppe SUA KAAN „Aus eigener Kraft“ auf die Kinoleinwand geschafft. Zu sehen ist er im ORF nicht nur in der Rolle des sympathischen „Vorstadtweiber“-Badboys, sondern zuletzt auch in der ORF/ZDFneo-Serie „Die Macht der Kränkung“ und derzeit in Stefan Ruzowitzkys vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens mitfinanzierten Kinofilm „Hinterland“ in den tiefgründigen Rollen eines Security-Mitarbeiters und eines Kriegsheimkehrers. Darüber plaudert er mit Stermann und Grissemann.

„Hotel Campinski“ in Oberösterreich mit Andreas Goldberger, Kurt Palm und Avec um 23.15 Uhr

Skispringen mitten im Sommer. Ohne Ski, dafür direkt vom Campingmobil in die Wiese. Wie das geht, lassen sich Hannes Duscher und Roland Gratzer von Skisprung-Legende Andreas Goldberger vorführen. Beim anschließenden „K.o.-Duell“ zwischen den beiden muss Andreas Goldberger dann als Punkterichter kühlen Kopf bewahren. Entschleunigter läuft das gemeinsame Fischen mit Autor und Regisseur Kurt Palm am Mondsee ab. Zum Schluss performen Duscher & Gratzer gemeinsam mit Singer-Songwriterin Avec noch ein Liebeslied an Vöcklabruck, mit Andi Goldberger an der Grillzangen-Percussion.

