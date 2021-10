Start für die 28. ORF-Korrespondentinnen- und -Korrespondententagung in Wien

Wrabetz: „Korrespondentennetz hat wieder gezeigt, wozu es fähig ist“

Wien (OTS) - Start für die 28. Korrespondententagung in Wien: Nach einer coronabedingten einjährigen Pause treffen ab heute Montag, dem 4., bis Mittwoch, den 6. Oktober 2021 18 der insgesamt 24 mit einer Romy ausgezeichneten ORF-Auslandsjournalistinnen und -journalisten im ORF-Zentrum zusammen.

„Nicht nur, aber ganz besonders in der globalen Pandemie kam den Korrespondentinnen und Korrespondenten des ORF eine ganz zentrale Rolle im Einordnen und Erklären des Pandemiegeschehens und dem Einschätzen der unterschiedlichen Wege im internationalen Vergleich als Berichterstatter direkt am Ort des Geschehens zu, und sie wurden dieser Rolle mehr als gerecht. 8.410 Radio- und Fernsehbeiträgen im Jahr 2020 und knapp 6.000 allein heuer sind auch angesichts der Erschwernisse durch Corona weltweit bemerkenswert hohe Werte. Das Korrespondentennetz hat einmal mehr gezeigt, wozu es fähig ist“, sagte ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz in seiner Begrüßung. „In den vergangenen 15 Jahren haben wir mit drei neugegründeten Büros die größte Ausdehnung in der Geschichte der Korrespondenten erreicht. Ich freue mich auch, dass wir heuer mit Raffaela Schaidreiter in Brüssel und Paul Krisai in Moskau zwei junge Kollegen mit Leitungsfunktionen betrauen konnten, und mit Verena Gleitsmann, Benedict Feichtner, Miriam Beller und Inka Pieh das Netzt auch verjüngt haben. Neu im Ausland werden Andreas Pfeifer, Robert Zikmund und Marion Flatz-Mäser sein, auch das ein Beleg dafür, auf welchen Pool von Topjournalisten der ORF zurückgreifen kann. Ich bedanke mich bei allen Korrespondentinnen und Korrespondenten für deren unermüdliches Engagement und die hervorragende Arbeit für unser Publikum“, so Wrabetz.

Die ORF-Korrespondenten im Überblick – von Belgrad bis Washington

Für den ORF sind 24 Korrespondentinnen und Korrespondenten in insgesamt 16 Büros weltweit tätig: Christian Wehrschütz (Belgrad, Kiew), Birgit Schwarz (ab 1. November Andreas Pfeifer), Andreas Jölli und Verena Gleitsmann (Berlin), Raffaela Schaidreiter, Benedict Feichtner und (ab 1. November) Robert Zikmund (Brüssel), Ernst Gelegs (Budapest), Jörg Winter (Istanbul), Karim El-Gawhary (Kairo), Eva Pöcksteiner (London), Josef Manola (Madrid), Paul Krisai und Miriam Beller (Moskau), Cornelia Primosch und Leonie Heitz (Paris), Josef Dollinger (Peking), Cornelia Vospernik und Katharina Wagner (Rom), Marion Flatz-Mäser (Schweiz), Tim Cupal (Tel Aviv) sowie Thomas Langpaul, Christophe Kohl und Inka Pieh (Washington).

