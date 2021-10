Wiener Start-up Teledoc expandiert und launcht neue Fachärzte-Plattform

50.000 Kunden in Rumänien, Bulgarien, Albanien und Kosovo als starke Basis für weitere Expansion der myTeleDoc-Smartphone-App

Wien (OTS) - Das österreichische Start-up Teledoc ist einer der führenden Anbieter von Telemedizin in Europa. Die Vision ist es, durch Digitalisierung den Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen rund um den Globus zu verbessern. Mit der Smartphone-App myTeleDoc bietet Teledoc eine All-in-One-Lösung für die medizinische Versorgung. Anytime. Everywhere. Teledoc ist derzeit in vier Ländern als 24/7-Service verfügbar und arbeitet intensiv am Markteintritt in der Slowakei, Ungarn, Kroatien und der Ukraine bis zum Ende dieses Jahres.

Mit 04. Oktober 2021 launcht das Wiener Start-up eine neue Teledoc-Fachärzte-Plattform. Während die Teledoc-App bisher nur Abonnements für Allgemeinmediziner unterstützte, ermöglicht die Fachärzte-Plattform künftig den Zugang zu einer großen Anzahl von Fachärzten in ganz Europa. Die teilnehmenden Ärzte können ihre Dienste allen Patienten unabhängig von deren Standort anbieten. Ab 11. Oktober sind Terminvereinbarungen möglich.

Teledoc-CEO Florian Brandstetter: "Terminvereinbarungen und Arztbesuche sind heutzutage immer noch sehr zeitaufwändig. Durch die Einführung digitaler Dienste spart Teledoc Zeit für Ärzte und Patienten. Basierend auf dem Erfolg unserer 24/7-Medizinplattform in CEE haben wir uns entschlossen, eine neue Medizinplattform für Fachärzte in ganz Europa zu etablieren. Fundierte Beratung in medizinischen Fragen sollte nicht länger ein Privileg sein. Unsere Plattform ist offen für jedermann und zielt darauf ab, einen einfachen Zugang zu medizinischer Beratung durch Fachärzte (wo anwendbar) und für die Einholung einer zweiten Meinung in allen wichtigen medizinischen Disziplinen zu schaffen. Wir werden mit etwa 50 Ärzten in verschiedenen Sprachen starten und wollen bis Ende des Jahres mehr als 500 Fachärzte für unsere Plattform gewinnen."

Dr. Stefan Edlinger, HNO-Spezialist am Aurora Medical Centre Wien und Teledoc-Nutzer: "Als Facharzt für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde biete ich meinen Patienten in meiner Praxis ein breites Spektrum an medizinischen Leistungen an. Durch den Beitritt zur Teledoc-Plattform kann ich mein Service auf die nächste Stufe heben und meine Dienste einer viel größeren Zahl von Patienten über Telemedizin anbieten."

Qualifikationsnachweis erforderlich

Um ein hohes Qualitätsniveau zu gewährleisten, verlangt Teledoc von jedem Arzt, der eine Online-Praxis eröffnen möchte, einen Qualifikationsnachweis. Die Unterlagen werden in einem dreistufigen Verfahren geprüft, zum einen durch das Rekrutierungsteam, durch unsere lokalen Agenturen und im Rahmen einer persönlichen Ärzte-Schulung für Telemedizin-Services. Der Anmeldeprozess kann erst nach erfolgreicher Prüfung der erforderlichen Dokumente und der persönlichen Online-Einführung abgeschlossen werden.

Stark steigende Nutzerzahlen

Die Plattform von Teledoc wird derzeit von mehr als 50.000 Menschen in Zentral- und Osteuropa genutzt, die Zugang zu dem Dienst haben - wobei in den kommenden Monaten dank eines straffen Einführungsplans mit einem starken Anstieg der Kundenzahlen zu rechnen ist.

Florian Brandstetter: "Die Facharzt-Plattform von Teledoc wird in den Hauptzielländern Österreich, Rumänien, Ungarn, Bulgarien und Italien für Ärzte in allen wichtigen Sprachen verfügbar sein. Ich bin zuversichtlich, dass wir mit diesem revolutionären Telemedizindienst die Medizinbranche in ganz Europa verändern werden, indem wir einerseits neue Einnahmequellen für Ärzte erschließen und andererseits einen einfachen Zugang zu qualitativ hochstehender medizinischer Versorgung für alle sicherstellen. Wir verhandeln derzeit über mehrere B2B-Partnerschaften in CEE und planen, im Jahr 2022 eine Zahl von mehr als einer Million Kunden zu erreichen. Wir sind zuversichtlich, dass unsere Roll-out-Phase in den kommenden Monaten an Fahrt gewinnt, um die Gesundheitsversorgung in ganz Europa für alle zugänglicher, erschwinglicher und bequemer zu machen."

ÜBER TELEDOC:

Teledoc ist einer der führenden telemedizinischen Anbieter in Zentral- und Osteuropa mit Sitz in Wien. Der digitale Dienst bietet eine All-in-One-Lösung für die medizinische Beratung an. Gegen eine geringe monatliche Gebühr bietet die MyTeleDoc-Smartphone-App Zugang zu einem großen Netzwerk von Ärzten und ermöglicht es den Kunden, rund um die Uhr mit einem Arzt zu sprechen, unabhängig vom Standort des Kunden. Die Fachärzte-Plattform von Teledoc basiert auf dem Pay per Call-Prinzip und zielt darauf ab, alle wichtigen medizinischen Disziplinen abzubilden, wobei der Schwerpunkt auf medizinischer Beratung und dem Einholen von Zweitmeinungen liegt. Mit mehr als 50.000 gewonnenen Kunden seit 2020 ist Teledoc eines der am schnellsten wachsenden Gesundheitsservices in Zentral- und Osteuropa. Teledoc ist derzeit in Rumänien, Bulgarien, Albanien und dem Kosovo verfügbar, weitere Märkte werden in Kürze folgen. Teledoc wird von seinen Gründern Florian und Christian Brandstetter und den Kapitalgebern, der BlueRock Capital GmbH und der VIVECA Beteiligungen GmbH, finanziert, welche bisher 4,5 Millionen Euro an Kapital aufgebracht haben.

