Stylisch, kompakt, mit hohem Bedienungskomfort: SodaStream bringt mit "TERRA" neues Einsteigermodell auf den Markt

Einfach in der Handhabung, elegant im Design, stark bei Preis-Leistung: Mit „TERRA“ auf bequeme Art Sodawasser sprudeln

Umweltfreundliche, wiederverwendbare 1-Liter Flasche vermeidet unnötiges Schleppen und reduziert Einweg-Plastikmüll

„TERRA“ überzeugt durch innovative, zum Patent angemeldete Quick Connect Zylinder-Technologie

Mit dem neuen Einsteigermodell „TERRA“ bringt die weltweit führende Wassersprudler­marke SodaStream frischen Schwung in den Wasser- Markt. "TERRA" steht für "Erde" und soll noch mehr Österreicherinnen und Österreicher motivieren, auf umweltfreundliches und kostengünstiges Sprudeln von Leitungswasser umzusteigen. Die neue Generation der SodaStream-Wassersprudler bringt mit neuer Technologie deutlich verbesserten Bedienungs­komfort. Die „TERRA“, Nachfolgemodell der beliebten "EASY", ist in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich. Sie besticht durch elegantes Design, mit ansprechender Mischung aus Maserung, Hochglanz und mattem Finish. Auch bei der Kundenzufriedenheit punktet die „TERRA“: sie wurde mit 4,8 von 5 Sternen* bewertet.

Stylisches Design, kompakt und umweltbewusst

Der Neuzugang in der SodaStream Sprudler-Familie überzeugt durch Form und Design: In klarem Schwarz oder Weiß passt die „TERRA“ in praktisch jede Küche; dank ihrer schlanken und kompakten Form auch in jede noch so kleine. Mit seinem starken Preis-Leistungs-Verhältnis wird der Wassersprudler damit zum perfekten Einsteigermodell. Die „TERRA“ wird mit einer BPA-freien, spülmaschinengeeigneten 1-Liter-Kunststoffflasche geliefert. Die wiederverwend­bare Flasche aus dem einzigartigen Tritan-Kunststoff (ohne BPA) wurde speziell entwickelt, um den Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen beim Sprudeln gerecht zu werden und eine einwandfreie Nutzung zu ermöglichen.

Die elegante Streifenoptik in Schwarz oder Weiß sowie ihr mattes Design machen die „TERRA“ zum Hingucker in jeder Küche. Das neue Einsteigermodell besticht sowohl durch ihr Design, als auch durch ihren Bedienungskomfort. Ein breiterer Knopf und der neue Snap-Lock-Verschluss machen das Sprudeln noch einfacher. Die Kunststoffflasche wird einfach eingeklinkt und automatisch arretiert, ein Einschrauben der Flasche ist nicht nötig. Anschließend lässt sich die Kohlensäure individuell dosieren und per Knopfdruck ins Trinkwasser sprudeln.

Einfacher Austausch des Kohlensäure-Zylinders durch innovative Quick Connect Zylinder-Technologie

Die „TERRA“ ist nach der „DUO“ der zweite SodaStream Wassersprudler mit der neu entwickelten und weltweit zum Patent angemeldeten SodaStream Quick Connect Zylinder Technologie – ein innovativer Mechanismus, der das Einsetzen des Zylinders erheblich vereinfacht. Sprudelliebhaber müssen dank des neuen pinken Zylindersystems den Zylinder nicht mehr einschrauben, sondern können ihn einfach und bequem einsetzen. Dies vereinfacht den Zylinderwechsel deutlich und sorgt für noch mehr Komfort. Mit nur einem Quick Connect Zylinder können bis zu 60 Liter Leitungswasser ganz einfach per Knopfdruck in frisch gesprudeltes Wasser verwandelt werden. Damit ist die prickelnde Erfrischung allzeit griffbereit; zusätzlich spart man Platz für die Lagerung von Kisten und Sixpacks und vermeidet unnötiges Schleppen.

SodaStream auf konsequentem Umweltkurs

Hoher Bedienungskomfort und die neue Technologie der „TERRA“ erleichtern den Verzicht auf Einwegflaschen zugunsten von umweltfreundlichen Lösungen. Damit setzt SodaStream einen weiteren Schritt im Umweltengagement des Unternehmens und baut sein Portfolio konsequent aus, um neue Konsumentenzielgruppen zum Sprudeln zu motivieren. Die Reduktion von Einweg-Plastikmüll durch Sprudlersysteme entlastet die Umwelt signifikant: Weltweit will SodaStream bis 2025 rund 78 Milliarden Einweg-Plastikflaschen einsparen; in Österreich sind dies rund 3,5 Milliarden. Allein im Jahr 2020 konnten in Österreich rund 300 Millionen Einweg-Plastikflaschen vermieden werden.

SodaStream erwartet „TERRA“ als neuen Kassenschlager in Österreich

„Um unserer Rolle als Innovations- und Wachstumstreiber im Getränkesektor gerecht zu werden, arbeiten wir laufend daran, unsere Wassersprudler weiter zu verbessern und das Produktportfolio auszubauen. Unsere neuen Technologien erfüllen die sich wandelnden Bedürfnisse des Marktes bzw. unserer der Handelspartner, und bieten den Konsumenten komfortable und qualitativ hochwertige Getränkeangebote. Mit der ‚TERRA‘ ist uns ein noch besseres Sprudelerlebnis gelungen. Wir sind uns sicher, dass die ‚TERRA‘ ein echter Kassenschlager am österreichischen Markt wird,“ ist Marc Steinebach, Sales Director SodaStream Österreich und Deutschland überzeugt.

Die TERRA ist ab sofort auf www.sodastream.at und bei ausgewählten Händlern für den UVP von 99,90€ erhältlich.

Produktinformationen Wassersprudler TERRA

Inkl. Kunststoffflasche (1 L)

60 L Quick Connect Kohlensäure-Zylinder

Schwarz oder Weiß, UVP: 99,90€

*Studie, durchgeführt von Kantar im Auftrag von SodaStream im Juni 2021 unter 30 SodaStream-Benutzern (die zuvor einen anderen SodaStream-Wassersprudler besaßen)

