willhaben-Aktion: Versandkosten für PayLivery-Anzeigen zum Spezialpreis von 0,99 Euro

Vom 4. Oktober bis 7. Oktober 2021 übernimmt willhaben den Großteil der Versandkosten von PayLivery-Anzeigen

Aktuell rund 1,8 Millionen Angebote mit PayLivery-Option auf dem Marktplatz aktiv

Seit PayLivery-Start bereits mehr als 14 Millionen Anzeigen veröffentlicht und Waren mit einem Gesamtwert von fast 16 Millionen Euro mit PayLivery-Service versendet

Seit dem Start von willhaben PayLivery ist es auf Österreichs größtem digitalen Marktplatz noch sicherer und einfacher, tollen Stücken ein zweites Leben zu schenken. Das besondere willhaben-Service bietet mit Käuferschutz und Premiumversand die optimale Möglichkeit, kontaktlos und dabei regional sowie nachhaltig zu kaufen. Die mehr als 1,8 Millionen aktiven Angebote mit PayLivery-Option zeigen, dass die Nachfrage nach genau diesen Werten bei Käufer*innen und Verkäufer*innen steigt. willhaben möchte nun noch mehr Menschen die Vorzüge des PayLivery-Services näherbringen und zugleich aktive Nutzer*innen dieses Angebots belohnen und übernimmt von Montag, 4. Oktober, 10:00 bis Donnerstag, 7. Oktober 2021, 10:00 den Großteil der Versandkosten für alle PayLivery-Transaktionen. User*innen können sich in diesem Zeitraum beliebige Objekte über den Service in ganz Österreich kaufen und bezahlen dabei nur 0,99 Euro für den sicheren Premiumversand.

Service erfreut sich steigender Beliebtheit



Bereits mehr als 195.000 erfolgreiche Transaktionen wurden seit Start des Services mit PayLivery zugestellt. Die bisher mehr als 14 Millionen damit verbundenen und veröffentlichten Anzeigen steigen stetig; so wie auch die Anzahl der Käufer*innen, die die gegebenen Vorzüge genießen. Wöchentlich bestellen knapp 3.000 User*innen erstmals etwas auf willhaben mit PayLivery-Option.

Besonders beliebt ist dabei die Kategorie Computer / Software (mit 28.200 Transaktionen). Hier werden vor allem Grafikkarten mit dem sicheren Premiumversand und Käuferschutz erworben. Gefolgt von Angeboten aus Mode / Accessoires (mit 23.900 Transaktionen). In dieser Kategorie war der Versand von Designerhandtaschen am beliebtesten. Mit rund 23.000 Transaktionen kommt an dritter Stelle die Kategorie Baby / Kind, wo vor allem Unisexmode ein zweites Zuhause erhielt. Ebenfalls spannend: Zu den am häufigsten mit PayLivery versendeten Handymodellen zählen Smartphones aus der Samsung Galaxy A-Serie, das iPhone SE sowie das iPhone X. Die meisten erworbenen Games wurden für die Nintendo Switch gekauft. Insgesamt wurden Waren mit einem Gesamtwert von fast 16 Millionen Euro mit dem PayLivery-Service empfangen.

Über PayLivery: Sicher online bezahlen und liefern lassen



willhaben PayLivery kann von Verkäufer*innen direkt bei der Anzeigenaufgabe kostenfrei aktiviert werden. Wer bei der Übergabeoption „Versand“ auswählt, hat im Anschluss die Möglichkeit, die Paketgröße und den bevorzugten Versandpartner zu bestimmen. Nach der Aktivierung der Anzeige können Interessierte eine Kaufanfrage mit konkretem Preisangebot stellen. Im Zuge dessen werden alle Kosten inklusive Premiumversand transparent und übersichtlich aufgelistet. Der oder die Verkäufer*in kann dieses Angebot annehmen oder ablehnen. Kommt es zu einer Einigung, kann per Kreditkarte oder Sofortüberweisung bezahlt werden. Sobald das neue Lieblingsstück bei dem oder der Käufer*in angekommen ist, wird das Geld tatsächlich ausbezahlt. Sollte das Paket nicht binnen sieben Tagen verschickt werden, wird die Transaktion abgebrochen und das überwiesene Geld automatisch rücküberwiesen. Weitere Details zu „willhaben PayLivery“ sind hier zu finden.

Key facts zu willhaben PayLivery:



Bisherige Transaktionen: 195.000

Gesamtwert: 16 Mio. Euro

Veröffentlichte Anzeigen gesamt: 14 Mio.

Kategorien und Unterkategorien auf willhaben, die am meisten mit PayLivery-Option verkauft wurden:

Computer/ Software: 28.200; Grafikkarten: 4.500

Mode / Accessoires: 23.900; Handtaschen: 2.200

Baby / Kind: 23.000; Unisexmode: 5.000





Bild: willhaben: Sonderaktion vom 4. Oktober bis 7. Oktober 2021 für Anzeigen mit PayLivery-Option

Bildcredit: willhaben

