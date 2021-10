Silvia Moser: „Situation bei der Kinder- und Jugendhilfe in NÖ spitzt sich dramatisch zu“

Grüne Sozialsprecherin stellt umfassende parlamentarische Anfrage in NÖ

Die Situation bei der Kinder- und Jugendhilfe in NÖ spitzt sich dramatisch zu. Für Plätze in den Einrichtungen gibt es lange Wartezeiten und die Beratungs- und Unterstützungsmaßnahmen sind nicht ausreichend. Silvia Moser

St. Pölten (OTS) - „Schon in den letzten Jahren war zu beobachten, dass die Probleme der betroffenen Kinder und Jugendlichen schwieriger und komplexer werden. Dadurch steigt gleichzeitig der Betreuungs- und Therapieaufwand. Corona hat die Situation zusätzlich verschärft. Statt dieser Entwicklung mit entsprechenden Maßnahmen entgegen zu wirken, hat das Land NÖ ein Normkostenmodell eingeführt, was insgesamt zu einer Verschlechterung in den Einrichtungen geführt hat.“, sagt Grüne Sozialsprecherin Silvia Moser.

Die Situation bei der Kinder- und Jugendhilfe in NÖ spitzt sich dramatisch zu. Für Plätze in den Einrichtungen gibt es lange Wartezeiten und die Beratungs- und Unterstützungsmaßnahmen sind nicht ausreichend. Es gibt nicht genug stationäre und teilstationäre Plätze und dringend notwendige Therapien werden nicht mehr finanziert.

„Wenn ein Jugendlicher ein halbes Jahr auf einen Krisenplatz warten muss, dann ist das eine Katastrophe“, betont Moser.

Denn auch die Plätze auf den Kinder- und Jugendpsychiatrien sind überfüllt und die Abteilungen Soziales auf den Bezirkshauptmannschaften überlastet. „Mit meiner Anfrage möchte ich Antworten darauf, wann endlich auf den steigenden Bedarf regiert wird und zusätzliche Kapazitäten in Einrichtungen, im ambulanten Bereich und in der Sozialarbeit geschaffen werden. Denn auch die Sozialpädagog*innen und Sozialarbeiter*innen sind am Ende der Belastbarkeit“, schildert Moser betroffen.

Anfrage betreffend Kinder- und Jugendhilfe- Betreuungsplätze und Sozialarbeit, Ltg.-1778/A-4/258-2021

https://noe-landtag.gv.at/gegenstaende/XIX/XIX-1778

Anfrage betreffend Kinder- und Jugendhilfe- Betreuungsplätze und Sozialarbeit, Ltg.-1779/A-5/383-2021

https://noe-landtag.gv.at/gegenstaende/XIX/XIX-1779

Anfrage betreffend Kinder- und Jugendhilfe- Betreuungsplätze und Sozialarbeit, Ltg.-1780/A-5/384-2021

https://noe-landtag.gv.at/gegenstaende/XIX/XIX-1780

