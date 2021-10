Reminder: Pressekonferenz der Österreichischen Gesellschaft für Pneumologie ÖGP

Österreichs Lungenexperten tagen: COVID-19 im Fokus

Wien (OTS) - Wir dürfen Sie an die morgen, Dienstag, dem 5. Oktober, 10:00 Uhr, stattfindende virtuelle Pressekonferenz der Österreichischen Gesellschaft für Pneumologie (ÖGP) anlässlich der 45. Jahrestagung der Gesellschaft (6.-8. Okt.) erinnern.

Pressekonferenz der Österreichischen Gesellschaft für Pneumologie (ÖGP)

Rund anderthalb Jahre „Corona-Pandemie“ liegen hinter uns und haben das Leben weltweit verändert. Die Pandemie ist nach wie vor das alles bestimmende Thema. Wissenschaftlicher Austausch über die neuesten Erkenntnisse hinsichtlich SARS-CoV-2 und die COVID-19-Erkrankung ist von enormer Bedeutung. COVID-19 wird daher auf der Jahrestagung der österreichischen Lungenfachärzte* ein Schwerpunktthema sein.



Aber auch die vielen anderen wichtigen Themen und „Hot Topics“ rund um Lunge, Atemwege und ihre Erkrankungen dürfen in Zeiten wie diesen nicht zu kurz kommen und werden auf der Tagung, die auch heuer virtuell stattfindet, von Referenten aus dem In- und Ausland interdisziplinär und interprofessionell behandelt.



Im Rahmen der virtuellen Pressekonferenz am 5. Oktober werden neueste Erkenntnisse rund um die COVID-19-Erkrankung in kompakter Form präsentiert und der Kongress im Überblick vorgestellt.



Datum: 05.10.2021, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: virtuell

Wien, Österreich

