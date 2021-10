NIRU Austria kooperiert mit Jugend am Werk

Der österreichische Hersteller von hochwertigen Vitalstoffen setzt auf natürliche Substanzen, nachhaltige und regionale Produktion.

Wien (OTS) - Die Philosophie des 2015 gegründeten Unternehmens ist, „das Beste aus Natur und Wissenschaft für Gesundheit und Wohlbefinden“ zu vereinen und dabei Nachhaltigkeit und Verantwortung für Natur und Mensch in den Mittelpunkt zu stellen. Die nerven- und immunstärkenden NIRU-Produkte, entwickelt und empfohlen von österreichischen Fachärzten, werden in Österreich hergestellt. Die NIRU Holz-Displays fertigt die Jugend am Werk Werkstätte „Im Werd 19“.

Einen gesamtheitlichen gesunden Lebensstil zu fördern, zu dem Vitalstoffkombinationen als Gesundheitsvorsorge und Gesundheitserhalt wesentlich beitragen können, mit natürlichen und bewährten Wirkstoffen, ist die Philosophie des österreichischen Unternehmens. Von Fachärzten aus der Neurologie, Psychiatrie und Geriatrie entwickelt, ist es naheliegend, dass spezielles Augenmerk auf die Stärkung des Nervensystems, auf eine gesunde Psyche und natürlich auch ein gutes Immunsystem gelegt wird.

„Mit einer zunehmend älter werdenden Bevölkerung spielt die Prävention von Nervenerkrankungen wie Alzheimer-Demenz und anderen eine immer größere Rolle. Zusätzlich zur Stärkung des Nervensystems und der Gehirnfunktion, vor allem für Gedächtnis und Konzentration, ist die Stärkung des Immunsystems und der Psyche in Zeiten von Covid-19 ohnehin noch wichtiger geworden“, so Prim. Univ.-Doz. Dr. Udo Zifko, der als renommierter Neurologe und Psychiater sowie Vorstand der Abteilung für Neurologie am Evangelischen Krankenhaus Wien die Entwicklung der Produkte mitverantwortete.

Auch unsere Beziehung zur Natur hätte sich durch die Ereignisse der letzten Monate massiv verändert. Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung müssen für uns alle einen primären Stellenwert einnehmen, ist Dr. Zifko überzeugt, „dazu gehört nun auch einmal, die Produktion in die unmittelbare Nähe zu verlegen und sozial wertvolle Projekte und Vereine wie Jugend am Werk zu fördern.“

„Die Idee hinter den Produkten und vor allem die Sozialraumnähe waren für uns ausschlaggebend, mit NIRU zu kooperieren. Auch der Arbeitsauftrag, Holz-Displays herzustellen, lässt sich gut in unserer Werkstatt umsetzen. Es ist ein schönes Projekt, das die Menschen, die wir betreuen, gut in ihren Arbeitsalltag integrieren können“, so Elisabeth Kuntner, Werkstättenleitung Im Werd. „Die Displays werden in einer internen Kooperation von Jugend am Werk mit unserer Tischlereiwerkstätte in Altmannsdorf gefertigt, wo zunächst die einzelnen Holzteile vorgefertigt und infolge bei uns in der Werkstätte im zweiten Bezirk zusammengeleimt werden. Entstanden ist die Kooperation auch unter dem gemeinsamen Gesichtspunkt der sozialen Nachhaltigkeit“, ergänzt Felix Kanitzer, Sozialbetreuer in der

Werkstätte Im Werd. „Natur und Mensch sind untrennbar miteinander verbunden. Dazu gehören auch ein gesunder Lebensstil und eine gesunde Ernährung. Ein Stück Natur, wenn man so sagen möchte, holen wir uns mit einem Kräuter- und Gemüsebeet in unseren Innenhof im zweiten Bezirk herein“, so Kanitzer.

Besondere Wirkstoffe in NIRU-Produkten

Heimische Heilpflanzen wie Melisse, Hopfen, Baldrianwurzel und Passionsblume finden sich auch in den Produkten von NIRU wieder. Dazu kommen aber auch bewährte Wirkstoffe aus ferneren Ländern, wie Safran, Ginkgo, Ginseng, Katzenkralle, Kurkuma und viele mehr.

Für die Stärkung des Nervensystems und der Gehirnfunktion, vor allem für Gedächtnis und Konzentration, konnten gute wissenschaftliche Studien für verschiedene pflanzliche Wirkstoffe eine sehr gute Wirksamkeit beweisen. Dies betrifft für den Gehirnstoffwechsel vor allem Ginkgo, Folsäure, B-Vitamine, Lecithine, L-Tryptophan und andere. Wesentlich ist auch, dass die in den NIRU-Produkten angewandten Kombinationen in dieser Form in keinem anderen Nahrungsergänzungsmittel zur Verfügung stehen. Besonders die Kombination von L-Tryptophan und hochdosiertem Safran ist sehr gut bei depressiven Verstimmungen und die Wirksamkeit von Safran zeigte auch in größeren Studien gleich gute Ergebnisse wie chemische Psychopharmaka.

Für das periphere Nervensystem, also bei Nervenschmerzen oder Polyneuropathien, ist vor allem die Kombination von Alpha-Liponsäure und B-Vitaminen, hier vor allem B1, B6 und B12, besonders hilfreich.

NIRU-PRODUKTE AKTIVUM, CEBROVITAL , DEFENSIO, NEUTRION, RELAXUM

Alle Produkte sind rezeptfrei sowie frei von Laktose, Gluten und tierischer Gelatine, weiters sind sie in Apotheken oder im Online-Shop www.niruaustria.com (innerhalb Österreichs versandkostenfrei) bestellbar. Die Wirksamkeit ist in wissenschaftlichen Studien bestätigt.

