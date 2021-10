Wölbitsch/Arnoldner: Steuerreform steht für zukunftsorientierte und nachhaltige Politik

Während Wien belastet, entlastet der Bund - Entlastungsvolumen von über 18 Mrd. Euro – Erleichterungen vor allem für arbeitende Menschen, Familien und Wirtschaft

Wien (OTS) - „Die Bundesregierung, allen voran Bundeskanzler Sebastian Kurz und Finanzminister Gernot Blümel, hat eine Steuerreform vorgelegt, die eine enorme Entlastung für die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land darstellt. Gleichzeitig wird durch diese für einen sachgemäßen Ausgleich zwischen Klimaschutz und Wirtschaft gesorgt und somit eine zukunftsorientierte und nachhaltige Politik vorangetrieben“, so der Klubobmann der neuen Volkspartei Wien Markus Wölbitsch und Landesgeschäftsführerin Stadträtin Bernadette Arnoldner angesichts der heutigen Präsentation der ökosozialen Steuerreform.



Mit der vorliegenden Steuerreform sei ein Paket geschnürt worden, das seinesgleichen sucht. Das Entlastungsvolumen belaufe sich bis 2025 auf über 18 Mrd. Euro. So werden dabei arbeitende Menschen und die Familien substantiell entlastet, der Wirtschaftsstandort gestärkt, sowie Anreize für umweltfreundliches Verhalten gesetzt.



„Während Rot-Pink in Wien an der Gebührenschraube dreht und die Bürgerinnen und Bürger endlos belastet, sorgt der Bund für die dringend notwendige Entlastung. Höchste Zeit, dass auch die Stadtregierung endlich aufwacht, sich ein Vorbild am Bund nimmt und die richtigen Weichen für die Zukunft stellt“, so die beiden abschließend.



