Junge ÖVP Wien: Harald Zierfuß mit 92,47% zum neuen Landesobmann gewählt

Generationenwechsel in der stärksten politischen Jugendorganisation Wiens

Wien (OTS) - Vor über 600 Gästen folgte gestern am 32. ordentlichen Landestag der Jungen ÖVP Wien, der 21-jährige LAbg. GR Harald Zierfuß auf den bisherigen Obmann NAbg. Nico Marchetti. Zierfuß wurde mit 92,47 % Prozent als neuer Landesobmann gewählt. „Ich freue mich über das überwältigende Vertrauen unserer Mitglieder für mein Team und mich. In den nächsten Jahren haben wir viel vor und da braucht es eine starke und geschlossene JVP Wien!", so Zierfuß im Anschluss an die Wahl.



Aus den Reihen der Jungen ÖVP Wien stammen 69 Bezirksräte, 5 Gemeinderäte, eine Bundesrätin und ein Nationalratsabgeordneter. Diese politische Verantwortung möchte der frisch gewählte Obmann nutzen: „Wien fährt in vielen Bereichen in eine totale Sackgasse und so verbaut die Stadtregierung die Zukunft für uns Junge in Wien. Wir werden uns für einen Kurswechsel in dieser Stadt stark machen, bevor es endgültig zu spät ist." Zierfuß gleichzeitig auch Bildungssprecher der Volkspartei Wien im Gemeinderat ergänzt: „Die Situation an den Wiener Pflichtschulen ist mittlerweile dramatisch. Es erreicht nur mehr jeder 5. Wiener Mittelschüler die Bildungsstandards beim Lesen bzw. beim Rechnen. Wir werden nicht dabei zuschauen, wie die Stadtregierung hier offenkundige Probleme negiert.“



Der scheidende Obmann NAbg. Nico Marchetti bleibt der Jungen ÖVP als Bundesobfrau-Stellvertreter und der Volkspartei Wien als Bezirksparteiobmann in Favoriten erhalten.„Gemeinsam ist uns in den letzten sechs Jahren viel gelungen. Wir sind größer, vielfältiger und politisch relevanter geworden. Gratulation an Harald Zierfuß und ich freue mich schon auf neue politische Projekte“, so Marchetti.



Als Stellvertreter des neuen Landesobmanns wurden Cathrin Folie, Julia Heinrich, Victoria Mayer und Ivo Radwan allesamt mit über 90 % gewählt. Darüber hinaus werden Sebastian Mühlbauer und Jana Oberndorfer als gewählte Mitglieder zukünftig das Team des Landespräsidiums der Jungen ÖVP Wien vervollständigen. Geschäftsführer bleibt der im Juli bestellte Maximilian Raab.



