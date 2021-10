Welttierschutztag: Fundtier-Management der Stadt verhindert Tierleid

Wien (OTS) - Geht in Wien ein Tier verloren, sorgt ein ausgeklügeltes Fundtier-Management der Stadt dafür, dass kein entlaufenes Tier unnötig lange im Tierheim warten muss. Ebenso trägt ein konsequentes Ausforschen und Strafen ehemaliger TierhalterInnen dazu, dass die Fellnasen nicht mehr einfach auf der Straße landen: 295 Hunde und Katzen konnten im Jahr 2021 bis Ende August wieder an ihre Besitzer übergeben werden“. „Wien ist eine Stadt mit vielen Menschen, die ein großes Herz für Tiere haben“, betont Tierschutz-Stadtrat Jürgen Czernohorszky. „Ergänzend dazu sorgen wir mit unserem Fundtierservice, der Tierrettung und dem TierQuarTier Wien dafür, dass es für viele verloren gegangene Haustiere ein Happy End gibt!“

„Ohne dieser erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen dem TierQuarTier, den Behörden und der Stadt Wien wäre es nicht möglich, so viele Happy Ends zu verzeichnen. Und genau diese glücklichen Momente, in denen wir aufgefundene Tiere wieder mit ihren Menschen vereinen können, machen unsere Arbeit so wertvoll und bereichernd“, so Thomas Benda, Betriebsleiter des TierQuarTiers dankbar.

Eva Persy, Wiener Tierschutzombudsfrau, betont in diesem Zusammenhang, wie wichtig eine korrekte Eintragung von Hund und Katze in die Österreichische Heimtierdatenbank ist: „Nur wer seinen geliebten Vierbeiner chippen und registrieren lässt, hat eine Chance darauf, dass dieser im Fall der Fälle schnell wieder nach Hause zurückkommt.“ Für Hunde ist die Registrierung in der offiziellen Datenbank des Bundes sogar gesetzlich vorgeschrieben.

„Wer in Wien ein Haustier gefunden hat, soll das bitte umgehend beim Fundservice für Haustiere unter 01/4000/8060 melden. Wir organisieren die Abholung durch die Tierrettung der Stadt Wien“ so Ruth Jily, Leiterin des Veterinäramts. Die Tiere werden zu weiteren Versorgung in das TierQuarTier Wien gebracht. Gefundene Vierbeiner werden tagesaktuell durch die Stadt Wien auf diversen Plattformen (www.tiere.wien.at, https://www.facebook.com/tierquartier.fundtiere) veröffentlicht. Im Schnitt können so jährlich etwa 300 aufgefundene Hunde und Katzen rasch an ihre Besitzerinnen zurückgegeben werden.

