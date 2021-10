Vierteiliger „ORF III Themenmontag“ zur Fleischindustrie mit neuer Doku „Fleisch – Diskont versus Qualität“

Außerdem: „Die Tricks mit Wurst und Schinken“, „Die Tricks mit billigem Fleisch“, „Billiges Fleisch – Wer bezahlt für die niedrigen Preise?“

Wien (OTS) - Wurst ist es nicht! Der „ORF III Themenmontag“ am 4. Oktober 2021 nimmt die Fleischindustrie unter die Lupe. Zum Auftakt steht die neue Doku „Fleisch – Diskont versus Qualität“ auf dem Programm, bevor die Tricks mit billigem Fleisch und Wurst entlarvt werden. Bereits im Vorabend in „MERYN am Montag“ (18.45 Uhr) beantwortet ORF-III-Gesundheitsexperte Siegfried Meryn gemeinsam mit der Rheumatologin Judith Sautner Publikumsfragen zum Thema Gicht. Außerdem beleuchtet die Sendung den neuesten Forschungsstand rund um die Stoffwechselerkrankung.

Zwischen den Werbebildern und der Wirklichkeit der Fleischherstellung klaffen Welten – auch in Österreich. Der „ORF III Themenmontag“ startet um 20.15 Uhr mit der neuen Doku „Fleisch – Diskont versus Qualität“ von Manuel Obermeier. Anschließend zeigt ORF III „Die Tricks mit Wurst und Schinken“ (21.05 Uhr). Moderator Jo Hiller und sein Team treffen Expertinnen und Experten. Gemeinsam mit ihnen decken sie die Tricks bei der Herstellung von Wurstwaren auf. Danach folgen „Die Tricks mit billigem Fleisch“ (21.55 Uhr) und „Billiges Fleisch – wer bezahlt für die niedrigen Preise?“ (22.45 Uhr).

