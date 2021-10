SPÖ-Währing: Andreas Höferl als Vorsitzender wiedergewählt

Wien (OTS/SPW) - Bei der Bezirkskonferenz der SPÖ-Währing wurde Gemeinderat Dr. Andreas Höferl mit überzeugenden 98,5 Prozent der Stimmen als Bezirksvorsitzender wiedergewählt. Mit hoher Zustimmung in das Präsidium der Bezirkspartei gewählt wurden außerdem Mag. Elisabeth Kaiser, der Bezirksklubvorsitzende Mag. Michael Trinko, Mag. Barbara Kasper und Ing. Paul Reisenauer. Die Hälfte der Mitglieder im neuen 25-köpfigen Bezirksvorstand ist unter 40 Jahre alt, das jüngste Mitglied 22. Mehr als 150 Delegierte und Gäste waren zur Bezirkskonferenz eingeladen. „Unser Weg der Erneuerung, den wir vor zwei Jahren eingeschlagen haben, wurde eindrucksvoll bestätigt“, freut sich Höferl.

Inhaltlich standen bei der Konferenz einerseits Projekte und Zukunftsthemen für Währing im Mittelpunkt wie die Neugestaltung des Aumannplatzes und des Vorplatzes des BRG 18 Schopenhauerstraße. Beschlossen wurde auch die Unterstützung des Verein SocialCitySpace, der in einem Pilotprojekt in Währing leerstehende Geschäftsflächen verwalten und diese kostenfrei zur gemeinschaftlichen Nutzung zur Verfügung stellen möchte. „Wir konnten bereits im ersten Jahr der neuen Periode zentrale Wahlversprechen wie einen Outdoor Fitnesspark für Währing einlösen und zahlreiche Verbesserungen in den Währinger Parks durchsetzen. Wir werden auch bei diesen Themen unser Bestes für die Währingerinnen und Währinger geben.“ kündigte Mag. Michael Trinko an. Aber auch Stadtentwicklungsprojekte wie die Stadtstraße und die Nordost-Umfahrung wurden diskutiert, wobei die Position der SPÖ Wien dabei klar unterstützt wurde.

Prominenter Gast der Bezirkskonferenz war der Bezirksparteivorsitzende des Nachbarbezirkes Hernals Dr. Josef Cap, der in seinen Grußworten den europaweiten Aufschwung der Sozialdemokratie thematisierte. Für ihr langjähriges Engagement in der SPÖ Währing und für Währing wurden Margot Baulesch, Heinrich Kallmeyer, Mag. Martin Much und Mag. Robert Stein mit der Viktor-Adler-Plakette ausgezeichnet. Gedacht wurde des Todes des langjährigen Bezirksparteivorsitzenden und Mandatars von Währing Bundesminister Rudolf Edlinger, der Ende August verstorben ist. (Schluss)

