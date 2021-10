Nehammer: 21. "Lange Nacht der Museen" mit Beteiligung des Polizeimuseums Wien

Museum in der Marokkanerkaserne wartet mit Polizeigeschichte, historischen Gegenständen und Fahrzeugen, Vorführungen und Vorlesungen auf

Wien (OTS) - Bei der "ORF-Lange-Nacht-der-Museen" am 2. Oktober 2021 öffnet auch das Polizeimuseum Wien wieder seine Pforten. Rund um die Geschichte der Polizei werden auch 16 ein- und mehrspurige historische Fahrzeuge der Polizei ausgestellt.



Das Polizeimuseum in der Marokkanergasse 4 im dritten Wiener Gemeindebezirk ist am 2. Oktober 2021 von 18 bis 1 Uhr bei der "ORF-Lange-Nacht-der-Museen" für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Schon in den Jahren 2012 bis 2017 konnte man die Exponate des Polizeimuseums bei diesem Event bestaunen. Die "Lange Nacht der Museen" ist der einzige Tag im Jahr, an dem das Museum für die Öffentlichkeit ohne Voranmeldung zugänglich ist. „Das Polizeimuseum ist ein wichtiger Beitrag zur Darstellung der Geschichte der Polizei in Österreich. Ich freue mich daher, das auch das Innenministerium am Gelingen der der Langen Nacht der Museen mitwirkt“, sagte Innenminister Karl Nehammer.



Nicht nur die Geschichte der Polizei, von der Entstehung bis in die Gegenwart, wird anhand zahlreicher Ausstellungsstücke auf einer Fläche von ca. 200 m² dargestellt. 16 ein- und mehrspurige historische Fahrzeuge werden im Hof bzw. im Garagentrakt der Marokkanerkaserne zur Schau gestellt. Als modernes Pendant wird der gepanzerte Mannschaftstransporter "Survivor" der Spezialeinheit WEGA den historischen Fahrzeugen beigestellt.



Musikalische Unterhaltung bietet ein Konzert der Polizeimusik Wien im Hof der Marokkanerkaserne. Für Spannung ist ebenfalls gesorgt: Der Polizist und Krimi-Autor Peter Glanninger liest aus einem seiner Werke gefolgt von einem Vortrag des renommierten Kriminalpolizisten Dr. Ernst Geiger.



Programm

18 - 19 Uhr Konzert der Polizeimusik Wien (Hof)

20 Uhr Krimi-Lesung Peter Glanninger (Festsaal)

22 Uhr Vortrag Dr. Ernst Geiger (Festsaal)

18 - 1 Uhr Recruiting-Stand der LPD Wien (Hof)

18 - 1 Uhr Präsentation des Survivor der WEGA (Hof)

