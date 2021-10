Deck 50 – der neue Wiener Ort für Wissenschaftskommunikation im NHM ist eröffnet

Wien (OTS) - Mit dem Deck 50 eröffnete das Naturhistorische Museum Wien gestern Abend einen einzigartigen Innovations- und Experimentierraum als neue Plattform für Wissenschaftskommunikation. Das Deck 50 wurde zusammen mit dem Ars Electronica Future Lab konzipiert und bietet Raum für inspirierenden Austausch zwischen Forschenden und Besucher*innen in einem modernen, kommunikationsfördernden Ambiente, in dem die Zusammenhänge zwischen Forschung und Gesellschaft sichtbar und erlebbar gemacht werden sollen.



„Hier haben sich das Museum und das BMKÖS in Kooperation mit Ars Electronica echt etwas getraut! Wir alle haben 3 G - Geld, Gedanken, Gespräche -, also sehr viel Zeit in die Entwicklung des Deck 50 investiert, eine innovative und eben auch experimentelle Herangehensweise an die Wissenschaftskommunikation“, freute sich Generaldirektorin und wissenschaftliche Geschäftsführerin Dr. Katrin Vohland über die neue Attraktion in ihrem Haus.



Und die Generaldirektorin betonte weiter: „Das Naturhistorische Museum Wien hat sich in seiner Vision dem Ziel verschrieben, durch innovative, inklusive und inspirierende Ansätze der Wissenschaftskommunikation einen signifikanten Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung in Österreich, Europa und der Welt zu leisten. Mit dem Deck 50 öffnet sich das Museum weiter, in den physischen und in den digitalen Raum. Wir beschäftigen uns gerade sehr intensiv mit Open Science, mit der Idee, Daten, Methoden und Ergebnisse schneller und offener zu teilen und damit nicht nur die Forschung zu verbessern, sondern auch die Schnittstelle zu weiteren gesellschaftlichen Akteuren aus Wirtschaft und Politik zu stärken“.



Im Rahmen der festliche Eröffnungsfeier diskutierten Mag. Günther Mayr, er präsentiert das ORF-Wissenschaftsmagazin „Mayrs Magazin – Wissen für alle“ in ORF 2, DI Christoph Lindinger, Vizerektor der Johannes-Kepler-Universität Linz und maßgeblich bei der Konzeption des Deck 50 beteiligt, und die Generaldirektorin unter Moderation des Physikers und Wissenschaftskommunikators DI Bernhard Weingartner am Podium. Nach der offiziellen Eröffnung durch den Sektionschef für Kunst und Kultur im BMKÖS, Mag. Jürgen Meindl, boten die beiden Science Busters Dr. Elisabeth Oberzaucher und Dr. Martin Moder eine unterhaltsame Science Show auf der neuen Plattform.



Das DJ-Ehepaar „The Zees“ sorgte für den richtigen Rhythmus bei der „Deck 50 PARTY/zipation“, wo sich die Gäste zu Mikro-Visuals auf der eindrucksvollen LED-Wand in Science-Sphären tanzten.



Menschen mit besonderen Bedürfnissen von Jugend am Werk und Mitarbeitende des Museums in Nachbildungen der prähistorischen Kleidung kümmerten sich stilecht um die Gäste des Abends.

Am barrierefreien Zugang zum Deck 50 sind Ölgemälde der Südtiroler Künstlerin Linda Wolfsgruber ausgestellt, die die historischen Ausstellungssäle des Hauses auf magische Weise einfangen und wichtige Beziehungsarbeit zwischen der Schausammlung und dem neuen Deck 50 leisten.



Jakob Illera (INSEQ Design, der Architekt und Gestalter des Deck 50), DI Harald Pflanzl, Präsident der Freunde des NHM Wien, die NHM-Kuratoriumsmitglieder Sektionschef MMag. Bernhard Mazegger und Dr. Andreas Hantschk, Dr. Danielle Spera, Direktorin des Jüdischen Museums, Dr. Barbara Streicher, Geschäftsführerin des Science Center Netzwerks, Virgil Widrich, Filmemacher und Multimedia-Künstler, Bestsellerautor Marc Elsberg, Dr. Michael Stampfer, Geschäftsführer von WWTF, Molekularbiologe Dr. Ulrich Elling, Dr. Markus Schmidt, Geschäftsführer von Biofaction, Dr. Tanja Sovic (TU), Mag. Sylvia Weinzettl (IMBA) und der wirtschaftliche Geschäftsführer des NHM Wien Mag. Markus Roboch genossen den Abend bei einem Buffet mit Innovationsfaktor: Ernährungspionier Christoph Thomann, MA servierte unter „Zirp for future“ Essen der Zukunft, Köstlichkeiten aus Insekten, Hut & Stiel kredenzten vegane Bosna-Würstel und Pilzaufstriche und Andreas Gugumuck verwöhnte die Gäste mit zweierlei Schnecken.



Das Team der Abteilung Wissenschaftskommunikation rund um die Leiterin Mag. Iris Ott und die neue Leiterin des Deck 50, Mag. Ines Méhu-Blantar, die für den glanzvollen Abend hauptverantwortlich zeichneten, freuten sich über ein rundum gelungenes Eröffnungsfest und hoffen, dass das neu eröffnete Deck 50 auch bei den Besucherinnen und Besuchern des NHM Wien ab sofort grandios abhebt…

Bericht zu Deck 50 auf science.apa.at:

https://science.apa.at/power-search/17994048463940356323

Deck 50 & Spielplan auf der Museumswebsite:

https://www.nhm-wien.ac.at/deck50

Pressematerial:

https://www.nhm-wien.ac.at/presse/pressemitteilungen2021/pk_deck50

Weitere Bilder in der APA-Fotogalerie

