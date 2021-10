Aviso: Caritaspräsident Landau und Volkshilfe Wien-Präsident Häupl laden am 8.10. zur Eröffnung der „Wörkerei“

"Wörkerei" ist ein gemeinnütziges Beschäftigungsprojekt für junge Erwachsene. Landau und Häupl appellieren an die Politik: „Mehr Druck schafft nicht mehr Arbeitsplätze!“

Wien (OTS) - Auch wenn sich die Situation am Arbeitsmarkt zuletzt entspannt hat, bleibt die Situation für Betroffene enorm herausfordernd. Bei einem gemeinsamen Pressetermin von Caritas und Volkshilfe nehmen die beiden Präsidenten, Michael Landau und Michael Häupl, zur aktuellen Lage am Arbeitsmarkt Stellung und gehen auf notwendige, aber auch drohende Reformen im Bereich ein.

Michael Landau und Michael Häupl eröffnen dabei das gemeinsam initiierte Beschäftigungsprojekt „Wörkerei“, bei dem von Arbeitslosigkeit betroffene junge Erwachsene auf dem Weg in ein gelingendes Berufsleben unterstützt werden. Michael Landau und Michael Häupl sprechen darüber, was es am Arbeitsmarkt dringend braucht. Anschließend erfolgt die feierliche Eröffnung der „Wörkerei“ mit Vertreter*innen der Hilfsorganisationen gemeinsam mit Vertreter*innen der Fördergeber.

Caritas und Volkshilfe laden dazu herzlich die Vertreter*innen der Medien ein.



COVID-Sicherheitsmaßnahmen: Voraussetzung für die Teilnahme ist das Vorweisen eines 3G-Nachweises beim Betreten der Räumlichkeiten.

Wir bitten aus diesem Grund unbedingt um Akkreditierung zur Pressekonferenz:



KONTAKT CARITAS

Lisa Rieger, MA

stv. Pressesprecherin Caritas Erzdiözese Wien

0664/8294411

lisa.rieger@caritas-wien.at

oder:

KONTAKT VOLKSHILFE

Romana Bartl

Presse Volkshilfe Wien

0676/87841770

r.bartl@volkshilfe-wien.at









Datum: 08.10.2021, 10:00 - 11:30 Uhr

Ort: Wörkerei

Mariahilferstraße 217, 1150 Wien, Österreich

