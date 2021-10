ORF im September 2021: 33,6 Prozent Marktanteil für Sendergruppe

Wien (OTS) - Im September 2021 erreichte die ORF-Sendergruppe mit u. a. der Berichterstattung über die Wahlen in Deutschland, Oberösterreich und Graz, dem 20-Jahre-9/11-Schwerpunkt, „Liebesg’schichten und Heiratssachen“, dem Comeback der „Dancing Stars“, drei Fußball-WM-Qualifikationsspielen und den weiterhin gut genutzten Info- und Reportage-Sendungen einen Marktanteil von 33,6 Prozent und eine Tagesreichweite von 3,621 Millionen Seherinnen und Sehern, das entspricht 48,0 Prozent der TV-Bevölkerung.

Weitere Key-Facts zum September 2021

ORF 1: 1,655 Millionen Seher/innen (7,9 Prozent Marktanteil), ORF 2:

2,932 Millionen Seher/innen (22,5 Prozent MA), ORF 1 und ORF 2 gesamt: 30,4 Prozent MA, ORF-Sendergruppe in Kernzone (17.00 bis 23.00 Uhr): 40,6 Prozent MA

Die zehn Topreichweiten

„Zeit im Bild“ (27. September)

1,518 Millionen Zuschauer/innen, 57 Prozent Marktanteil

„Bundesland heute“ (26. September)

1,454 Millionen Zuschauer/innen, 59 Prozent Marktanteil

„ZIB 2“ (6. September)

1,001 Millionen Zuschauer/innen, 42 Prozent Marktanteil

„Sommergespräche“ (6. September)

944.000 Zuschauer/innen, 34 Prozent Marktanteil

„Liebesg’schichten und Heiratssachen“ (6. September)

934.000 Zuschauer/innen, 33 Prozent Marktanteil

„Die Rosenheim-Cops“ (23. September)

853.000 Zuschauer/innen, 34 Prozent Marktanteil

„Fußball: WM-Qualifikation Österreich – Schottland, 2. HZ“ (7. September)

846.000 Zuschauer/innen, 34 Prozent Marktanteil

„Tatort: Her mit der Marie!“ (12. September)

798.000 Zuschauer/innen, 27 Prozent Marktanteil

„ZIB 2 am Sonntag“ (12. September)

718.000 Zuschauer/innen, 28 Prozent Marktanteil

„Die Millionenshow“ (27. September)

683.000 Zuschauer/innen, 23 Prozent Marktanteil

-- ORF-Kultursommer 2021 erreichte im TV knapp 4,5 Millionen heimische Kulturbegeisterte: Die mehr als 50 Übertragungen in ORF 2, ORF III und 3sat, die mehr als 200 Konzertproduktionen und Übertragungen in Ö1 sowie das umfangreiche Programm der Landesstudios erreichten insgesamt 4,45 Millionen Österreicherinnen und Österreicher – das sind 59 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung.

-- Großes Publikumsinteresse an der rund achtstündigen Live-Berichterstattung vom Wahlsonntag in Oberösterreich, Graz und Deutschland: Insgesamt 3,3 Millionen Zuseherinnen und Zuseher (weitester Seherkreis) waren am 26. September ab 14.05 Uhr via ORF 2 dabei, das entspricht 44 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren.

-- Den ORF-Schwerpunkt zu 20 Jahre 9/11 verfolgten insgesamt 2,7 Millionen (das ist ein weitester Seherkreis von 36 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung), die „ZIB 2 History“ mit Martin Thür aus New York (10. September) sahen 408.000 bei 24 Prozent Marktanteil.

-- Bis zu 1,062 Millionen bzw. im Schnitt 944.000 Zuseherinnen und Zuseher bei 34 Prozent MA verfolgten am 6. September das ORF-„Sommergespräch“ von Lou Lorenz-Dittlbacher mit Bundeskanzler Sebastian Kurz. Eine Million sah die anschließende „ZIB 2“.

-- Die neunte und abschließende Kandidatenfolge der 25. „Liebesg’schichten und Heiratssachen“-Staffel ließen sich am 6. September bis zu 989.000 nicht entgehen. Im Schnitt erreichte die Ausgabe des beliebten Kultformats 934.000 Zuschauer/innen bei einem Marktanteil von 33 Prozent.

-- Mit einem umfangreichen Programmschwerpunkt gratulierte der ORF Erwin Steinhauer zum 70. Geburtstag: Insgesamt 3,2 Millionen (weitester Seherkreis) – das sind 42 Prozent heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren – feierten mit. Beim Austro-„Tatort“ „Her mit der Marie!“ mit dem Publikumsliebling waren am 12. September 798.000 bei 27 Prozent MA dabei, die eigens gestaltete Neuproduktion „ERWIN – Ein Roadmovie zum 70. Geburtstag von Erwin Steinhauer“ sahen am 18. September um 22.05 Uhr 362.000 (17 Prozent MA).

-- Rekord für Auftakt des „Universum“-Nationalpark-Zweiteilers „Naturerbe Österreich“: Teil 1 erreichte am 28. September durchschnittlich 681.000 Naturfilmfans und mit 24 Prozent den höchsten „Universum“-MA seit 2017.

-- Die drei „Millionenshow“-Ausgaben am 13., 20. und 27. September sahen im Schnitt 622.000 bei 21 Prozent MA.

-- Den Start der 14. „Dancing Stars“-Staffel am 24. September in ORF 1 verfolgten bis zu 591.000 Tanzfans. Im Durchschnitt erreichte die Show 534.000 (22 Prozent MA).

-- Den Auftakt zur finalen „Soko Kitzbühel“-Staffel sahen am 14. September 564.000 bei 21 Prozent MA. Erfolgreich gestartet sind am 20. September auch die dritte Staffel von „Walking on Sunshine“ mit 464.000 bei 24 Prozent MA in der Zielgruppe 12-49 und die neue ORF-Comedy „Familiensache“ mit 330.000 bei 15 Prozent MA (12–49).

-- Die mit insgesamt 1,9 Millionen (weitester Seherkreis) erfolgreiche TV-Ausstrahlung der ORF/ZDFneo-Dramaserie „Die Macht der Kränkung“ in ORF 2 – die einzelnen Episoden verfolgen im Schnitt bis zu 624.000, beim abschließenden „Thema Spezial“-Talk am 5. September waren bis zu 478.000 (19 Prozent MA) dabei – war auch in der Nachnutzung in der TVthek entsprechend hoch. Laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) erzielten die Live-Streams und Video-on-Demand-Angebote der sechsteiligen Serie inklusive dem „Thema Spezial“ in Österreich insgesamt 103.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge), 177.000 Bruttoviews (registrierte Videostarts) und ein Gesamtnutzungsvolumen von 4,7 Mio. Minuten.

-- Beim „Schlagerspaß mit Andy Borg“ waren am 11. September durchschnittlich 415.000 in ORF 2 dabei, die „Starnacht aus der Wachau“ erreichte am 25. September 463.000 und mit 20 Prozent den höchsten Marktanteil seit 2015.

-- Aus der Sommerpause zurück erreichte „IM ZENTRUM“ am 12. September mit einer Diskussion zum Thema „Lockdown für Ungeimpfte?“ 557.000 bei 29 Prozent MA.

-- Im Rahmen der ORF-Initiative „Bewusst gesund – Jetzt die Psyche stärken“ stand am 29. September eine neue Ausgabe von „Stöckl live“ mit bis zu 381.000 Seher/innen (13 Prozent MA) auf dem Programm.

-- Mit 332.000 Seher/innen und einem MA von 17 Prozent in den Zielgruppen 12–49 und 12–29 war die „Dok 1“-Ausgabe zum Corona-Thema „Endstation Impfpflicht?“ am 22. September die meistgesehene im September.

-- Am 8. September startete die neue ORF-1-Ranking-Show „Meine großen 10“; die bisher beste Folge erreichte am 22. September 324.000 bei 17 Prozent MA in der Zielgruppe 12–49.

-- Topwerte für ORF-Sportübertragungen: Durchschnittlich 846.000 waren via ORF 1 beim WM-Qualifikationsspiel Österreich – Schottland (2. Halbzeit) dabei, 591.000 Motorsport-Fans ließen sich am 12. September den GP von Italien nicht entgehen. Den „Sporthilfe ELK Super10Kampf“ anlässlich „50 Jahre Sporthilfe“ in der ORF-Primetime verfolgten am 18. September durchschnittlich 334.000 Seher/innen, die dreieinhalbstündige Live-Übertragung des Vienna City Marathons am 12. September 141.000.

-- Laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) wurden die Live-Stream- und Video-on-Demand-Angebote des ORF im September 2021 wieder intensiv genutzt: Im gesamten ORF.at-Netzwerk (ORF-TVthek sowie Video-Angebote auf anderen Seiten inkl. Apps wie news.ORF.at, sport.ORF.at, Spezialsites zu TV-Events etc.) wurden in Österreich 8,7 Mio. Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge) und 50 Mio. Bruttoviews (Videostarts) verzeichnet. In Summe lag das Gesamtnutzungsvolumen bei 223 Mio. Minuten (vorläufige Zahlen).

