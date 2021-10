Presseöffentliche Termine von Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Zeit vom 4. – 10. Oktober 2021

Wien (OTS) - Montag, 4. Oktober

Teilnahme von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Doris Schmidauer an der Eröffnung der neuen österreichischen Länderausstellung "Entfernung – Österreich und Auschwitz" im Staatlichen Museum Auschwitz-Birkenau

14.30 Uhr: Teilnahme an der Gedenk- und Eröffnungsfeier im Internationalen Bildungszentrum/Rede (Museum Auschwitz-Birkenau)

16.15 Uhr: Führung durch die österreichische Länderausstellung in Block 17 (Museum Auschwitz-Birkenau)

17.00 Uhr: Führung durch das ehemalige Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau (KZ Auschwitz-Birkenau)

Dienstag, 5. Oktober

Offizieller Besuch in der Republik Polen

11.00 Uhr: Begrüßung durch den Präsidenten der Republik Polen, Andrzej Duda und Agata Kornhauser-Duda (Präsidentenpalast/Warschau)

12.20 Uhr: Pressegespräch der beiden Staatsoberhäupter (Präsidentenpalast/Warschau)

14.15 Uhr: Kranzniederlegung am Grab des unbekannten Soldaten (Warschau)

15.00 Uhr: Gespräch mit dem Premierminister der Republik Polen, Mateusz Morawiecki (Premierministeramt/Warschau)

15.45 Uhr: Gespräch mit der Vorsitzenden des Sejm Elżbieta, Barbara Witek (Parlament/Warschau)

16.15 Uhr: Gespräch mit dem Vorsitzenden des Senats, Tomasz Grodzki (Parlament/Warschau)

17.00 Uhr: Teilnahme am österreichisch-polnischen Wirtschaftsforum „A Green Future for Poland and Austria“/Rede (Warschau)

Mittwoch, 6. Oktober

18.00 Uhr: Teilnahme an der Festveranstaltung „75 Jahre Austria Presse Agentur“/Rede (Arsenal, Objekt 19/1030 Wien)

Samstag, 9. Oktober 2021

11.00 Uhr: Teilnahme am Festakt zum Tag der Leutnante/Rede (Theresianische Militärakademie/Wr. Neustadt)

