Franz Pruckner neuer Partner bei Independent Capital

Wien (OTS) - Der bisherige Vorstandsvorsitzende der Waldviertler Sparkasse Bank AG, Dr. Franz Pruckner, ist neuer Gesellschafter der Independent Capital GmbH („Independent Capital“) und wurde mit heutiger Wirkung zu einem der vier Geschäftsführer ernannt. Damit konnte Independent Capital einen weiteren renommierten Finanz- und Bankenexperten als Partner gewinnen. Nach seinem Ausscheiden aus seinen bisherigen Funktionen wird Herr Dr. Pruckner ab Oktober 2021 österreichische Unternehmen in allen Finanzierungsfragen beratend unterstützen. Damit stellt er von heute an seine jahrzehntelange Erfahrung im Bankenbereich, sein weitreichendes Netzwerk sowie sein umfangreiches Wissen über die Strukturen und Entscheidungsprozesse der Kapitalgeber allen Kunden von Independent Capital zur Verfügung.

"Wir freuen uns sehr, mit Franz Pruckner einen ausgewiesenen Experten für Unternehmens- und Immobilienfinanzierungen gewonnen zu haben“, so Christian Büttner, ein Gründungspartner von Independent Capital. "Als langjähriger Vorstandsvorsitzender der Waldviertler Sparkasse, als Sprecher der Regionalsparkassen und auch als ehemaliger Aufsichtsrat der Erste Bank bringt er eine profunde Kenntnis der Funktionsweise der dezentralen Bankensektoren in Österreich und gleichzeitig wertvolle Kundenbeziehungen mit ein. Damit wird er einen signifikanten Beitrag zur professionellen Betreuung unserer Unternehmenskunden leisten."

„Wir konnten uns in den mehr als zehn Jahren seit der Gründung von Independent Capital mit einem Transaktionsvolumen von über EUR 3,7 Mrd. und mehr als 120 erfolgreich abgeschlossenen Mandaten bei österreichischen Unternehmen hervorragend positionieren und verfügen über einen sehr guten Dealflow. Mit Franz Pruckner verstärken wir weiter die Ansprache von österreichischen Unternehmen und deren Beratung über die strategische und finanzielle Ausrichtung in einem volatilen Marktumfeld“, ist Leonhard Fragner, ebenfalls Geschäftsführer von Independent Capital, überzeugt. Auch Alexander Krings sieht als Geschäftsführer in dieser Erweiterung eine wichtige Ergänzung: „Franz Pruckner bringt durch seine bisherige Tätigkeit im österreichischen Sparkassensektor wichtige Erfahrungen bei der Finanzierung österreichischer Unternehmen ein, was unser Finanzmarkt Know-how weiter erhöhen und unseren Zugang zu österreichischen Kreditinstituten als Kapitalgeber für Unternehmen und Gebietskörperschaften deutlich verbreitern wird.“

Franz Pruckner zu seinem neuen Engagement: "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem engagierten Team von Independent Capital, das mit seiner langjährigen Erfahrung in den Finanzmärkten im In- und Ausland einen neuen Ansatz in den österreichischen Corporate Finance Markt gebracht hat. Damit stehen wir in Zukunft gemeinsam für die erfolgreiche Begleitung österreichischer Unternehmen in allen Aspekten der strategischen Unternehmensfinanzierung und des Kapitalmarkts, sowohl innerhalb Österreichs als auch bei der Diversifizierung ins Ausland."

Dr. Franz Pruckner ist seit Oktober 2021 Gesellschafter und Geschäftsführer der Independent Capital. Davor war er seit 2004 Mitglied und seit 2005 Vorsitzender des Vorstands der Waldviertler Sparkasse Bank AG, einer grenzüberschreitend tätigen Regionalbank. Dort verantwortete er insbesondere das Firmenkunden- und Kapitalmarktgeschäft einschließlich Treasury. Darüber hinaus war er Aufsichtsrat und Verwaltungsrat zahlreicher österreichischer Unternehmen, darunter der Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG („Erste Bank“), sowie Obmann des Landesverbands der Niederösterreichischen Sparkassen. Er verfügt über langjährige und ausgeprägte Erfahrung in allen Aspekten der Unternehmensfinanzierung und über ausgezeichnete Kontakte zu zahlreichen österreichischen Kreditinstituten.

Independent Capital ist der strategische Corporate Finance Berater für Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen sowie Gebietskörperschaften. Independent Capital kombiniert Know-how und Erfahrung im Banken- und Kapitalmarkt mit einem tragfähigen Netzwerk bei allen relevanten Marktteilnehmern. Independent Capital agiert unabhängig, frei von Interessenskonflikten und deckt mit seiner vielfältigen Expertise alle Aspekte der Unternehmensfinanzierung für seine Kunden ab. Mit diesem Erfolgsrezept hat sich Independent Capital eine erhebliche Vertrauensstellung sowohl bei österreichischen Unternehmen als auch bei Banken und Investoren im In- und Ausland erarbeitet.

