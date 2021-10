Be inspired: Jane Goodall Institute Austria launcht neues Magazin – BILD

Wien (OTS) - „BE INSPIRED“ erscheint erstmals im Oktober 2021 und stellt mit inspirierenden Einblicken Wissenswertes über die Arbeit und die Projekte des JGIA in Afrika und Österreich vor.

Ob Artenvielfalt, Klimaschutz oder Bildungsprojekte: die holistischen Projekte in Uganda, Tansania, Südafrika, Burundi und dem Kongo haben unterschiedliche Schwerpunkte, berücksichtigen aber immer die Bedürfnisse von Menschen, Tieren und Natur gleichermaßen. Der Fokus in Österreich liegt auf den Bildungsprojekten des Kinder- und Jugendprogramms Roots & Shoots. Das Jane Goodall Institute Austria gibt nun ein jährlich erscheinendes Magazin heraus, das die Vielfalt und die Besonderheiten dieser Projekte in spannenden Reportagen und Berichten zeigt.

„Wir haben das Magazin ins Leben gerufen, um Interessierten besondere Einblicke zu geben und ganz im Sinne von Jane Goodall mit positiven Geschichten zu inspirieren. ‚BE INSPIRED’ erzählt von Menschen, die sich mit ihrem Engagement für Schimpansen, in der Aufforstung oder Bildung für eine lebenswerte Welt einsetzen“, so Doris Schreyvogel, Geschäftsführerin des Jane Goodall Institute Austria über das neue Magazin.

Das Magazin richtet sich an alle, die sich für Arten- und Klimaschutz interessieren und tiefere Einblicke in die vielfältige Arbeit einer Non-Profit-Organisation gewinnen möchten. Auf insgesamt 56 Seiten finden die Leser:innen Reportagen und Berichte über Wilderei, Schimpansen und ihren Schutz, Community-Projekte, Porträts von Menschen vor Ort sowie spannende Interviews mit Eckart von Hirschhausen, Pieter van Midwoud und einen Gastbeitrag von Österreichs erfolgreichstem Olympiasportler und Ehrenbotschafter des JGIA, Felix Gottwald. In der ersten Auflage gibt es auch ein ausführliches Interview mit Umweltikone Jane Goodall. Ebenso haben Ideen von Kindern, wie wir miteinander umgehen sollten und die Erfahrungen einer Lehrerin haben im Magazin ebenfalls Platz gefunden.

Details zu BE INSPIRED

Das Magazin ist online auf www.janegoodall.at zu einem Druckkostenbeitrag von € 7,50 erhältlich und wird an Spender:innen, Partner:innen und bei unterschiedlichen Veranstaltungen vor Ort verteilt. „BE INSPIRED“ wird in einer Auflage von 5.000 Stück produziert. Bei der Herstellung wurde ganz besonders auf umweltfreundliche, ressourcenschonende und schadstoffarme Produktionsweisen und Materialien geachtet. Für die Produktion wurde das Recyclingpapier „NAUTILUS® Classic“ von Mondi ausgewählt, das aus 100% Altpapier hergestellt wird, FSC zertifiziert ist und mit dem Blauen Engel und dem EU Ecolabel ausgezeichnet wurde. Für den Druck bei der Print Alliance wurden reine Pflanzenölfarben verwendet, die Herstellung erfolgte klimaneutral und ausschließlich in Bad Vöslau. Eine weitere Ausgabe ist für Herbst 2022 geplant.

Jane Goodall Institute Austria

Das Jane Goodall Institute Austria (JGIA) wurde 2003 in Wien gegründet. Oberstes Ziel ist der Schutz der Schimpansen und anderer Primaten durch ganzheitlichen Artenschutz. Dies kann heute nur im Kontext sozialer und wirtschaftlicher Aspekte sowie durch nachhaltige Programme und Hilfe zur Selbsthilfe erreicht werden. Daher konzentriert sich das JGIA auf holistische Artenschutzprojekte in jenen Bereichen, die für den Rückgang der vom Aussterben bedrohten Primaten und die Zerstörung ihres Lebensraums verantwortlich sind und arbeiten eng mit Forschungseinrichtungen und lokalen Gemeinden zusammen. Basis der Arbeit ist die Förderung des respektvollen, nachhaltigen Umgangs mit Menschen, Tieren und der Natur.

