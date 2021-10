MTEL Austria: Bereits mehr als 100.000 MTEL Kunden sind ein Grund zu feiern

MTEL Austria präsentiert eine Revolution in der Telekomindustrie – Unlimitiert für alle zum Kampfpreis und setzt auf Wachstum in der DACH Region

Wien (OTS) - Im Jubiläumsjahr (5 Jahre MTEL in Österreich) von MTEL geht es nach der äußerst erfolgreichen Sommerkampagne „Eine Welt – Deine Welt“ mit Hochgeschwindigkeit weiter. Denn die Schallmauer von 100.000 Kunden wurde bereits erreicht und diesen Meilenstein feiert MTEL mit all seinen Kunden – und die die es noch werden wollen.

Unlimited Revolution als echte Sensation am österreichischen Markt

Endlich - Unendlich! Mit dem neuen Tarif „MTEL INFINITY“ definiert MTEL „Unlimited Tarife“ neu. Denn neben unlimitierter Telefonie und SMS ist auch das Datenvolumen „grenzenlos“ – und das nicht nur in Österreich, sondern auch in der gesamtem EU, Serbien, Bosnien und Herzegowina, sowie Montenegro zum Sensationspreis ab € 22,45 mtl. für 24 Monate. Das ist ein einzigartiges Angebot und in dieser Form in Österreich exklusiv über alle MTEL Shops, Vertriebspartner, allen Hartlauer-Filialen sowie online über mtel.at erwerbbar.

Zusätzlich packt MTEL ab sofort in die Mobilfunktarife MTEL SMART+, MTEL START+, MTEL PRO+ mehr Datenvolumen hinein. Auch hier gilt der gesamte Tarifinhalt in Österreich, der EU und in Serbien, Bosnien und Herzegowina, sowie Montenegro. Alle MTEL Tarife können mit oder ohne Smartphone bereits ab € 20/Monat Grundgebühr aktiviert werden. Smartphones vieler namhafter Hersteller (zB.: Apple, Samsung, Xiaomi, sind ohne Anzahlung ab 0 Euro zum Vertrag anmeldbar.

50% Rabatt auf alle Sim-Only Tarife bei 24 Monat Bindung

Für Vertragskunden, welche kein neues Smartphone benötigen, gibt es ein ganz besonders Jubiläumsgeschenk bei Neuanmeldung oder Vertragsverlängerung mit 24 Monaten Vertragsbindung. Denn hier schenkt MTEL allen Kunden einen 50% Rabatt auf die Grundgebühr aller Tarife – und das für die gesamte Vertragslaufzeit von 24 Monaten.

MTEL bleibt fair und kundenorientiert

Zusätzlich zu den sensationellen Tarif-Angeboten verrechnet MTEL keine Aktivierungskosten und portiert kostenlos die Rufnummern des ehemaligen Telekom-Providers.

Bojan Obradovic, CEO MTEL Austria: „MTEL Austria hat sich weiterhin als Ziel gesetzt zu wachsen und dabei Menschen miteinander zu verbinden – und das werden wir mit unserem sensationellen Jubiläumsportfolio, welches bis Ende des Jahres über unsere Vertriebskanälen erhältlich ist, noch einmal deutlich unterstreichen. Zusätzlich expandiert MTEL in Deutschland sowie in der Schweiz und hat bereits die entsprechenden Verträge unterzeichnet. Unser Ziel ist es, innerhalb der nächsten Monate als MVNO in beiden Ländern an den Start gehen. Arbeitsplätze in Österreich zu erhalten und stark auszubauen ist ein wesentlicher Punkt für MTEL, da wir die DACH-Region aus Wien aus steuern werden, so der CEO.

Mit Herz und „Infinity-Zeichen“ bei unseren Produkten:

Dalibor Davidovic Senior Produkt & Marketing Manager bei MTEL Austria: „Das Herz und das Infinity-Symbol sind die Bildmarken unserer Produkte. Sie spielen die Hauptrolle in dieser Geschichte – die Verbindung von Menschen durch Raum und Zeit. Mit unserer neuen Kampagne versuchen wir genau auf diese Verbindung Wert zu legen. Uns ist es wichtig für unsere Kunden Produkte und Lösungen zu entwickeln die genau diese „Verbindungen“ ermöglicht – und das mit fairen und disruptiven Angeboten. Immer mit dem Ziel die Welt unserer Kunden ein Stück lebenswerter und einfacher zu machen.

Über MTEL Austria

Das Unternehmen ist Mitglied der Telekom Serbien Gruppe – bestehend aus Telekom Serbien, M:tel Banja Luka, M:tel Montenegro und MTEL Global. Gründer des Unternehmens ist die M:tel AG Banja Luka und seit dem Herbst 2019 ist MTEL Global der neue Eigentümer. MTEL Global selbst ist zu 59% im Besitz der Telekom Serbien und zu 41% im Besitz der m:tel AG Banja Luka. MTEL Austria, als Mitglied der Telekom Serbien Gruppe, richtet sich an alle Menschen, die in Österreich leben und arbeiten, aber auch diejenigen die noch starke Verbindungen in ihre ehemalige Heimat Serbien, Bosnien und Herzegowina sowie Montenegro haben und auch an jene, welche mit diesen Ländern oft kommunizieren oder sich privat oder geschäftlich in ihnen oft aufhalten. Einzigartig am österreichischen Mobilfunkmarkt ist, dass die Nutzung von mobilem Internet im Ausland, nicht nur in der EU, sondern auch in Serbien (mts Serbien), Montenegro (m:tel CG) und Bosnien und Herzegowina (m:tel Banja Luka) gültig ist, sowie die inkludierten Freieinheiten bei Telefonie und SMS auch in diesen Ländern genutzt werden können.

