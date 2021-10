Krenhof AG und Pankl Schmiedetechnik GmbH werden zu Krenhof GmbH – A member of the Pankl Group

Eine neue Schmiedeära in der Steiermark beginnt

Kapfenberg, Köflach (OTS) - Mit der Übernahme der Krenhof AG im Jänner 2021 wurde der Köflacher Gesenkschmiede-Experte Teil der Pankl-Gruppe. Ab 01.10.2021 treten die beiden Schmiede-Unternehmen unter einem Namen auf: Krenhof GmbH.

Gemeinsam jeden Tag ein Stück besser

Schon seit vielen Jahren herrscht zwischen den Köflachern und Kapfenbergern eine gut funktionierende Geschäftsbeziehung. Durch die Eingliederung der Krenhof AG in die Pankl-Unternehmensgruppe wurden im Jahr 2021 die unternehmensübergreifenden Schmiedekompetenzen ausgebaut und gebündelt. Der nächste logische Schritt folgt mit der Zusammenlegung und des gemeinsamen Auftritts beider Pankl-Schmiedehäuser unter einer Marke. Unter dem Arbeitstitel „Hephaistos“ wurde das Projekt, der rechtlichen Zusammenlegung beider Divisionen, innerhalb der Pankl-Gruppe erfolgreich abgewickelt.

„Das interne Know-how, gepaart mit dem Technologietransfer im Bereich der Umformtechnik ist der Grund, warum Kunden auf unsere Fähigkeiten weiterhin setzen werden. Unsere Vision ist es, die Marktposition auszubauen und Nummer 1 im Bereich der Klein- und Mittelserie zu werden.“, so Matthias Hartmann, Geschäftsführer Krenhof GmbH.

Strategie und Ausrichtung haben alle Parteien zusammen erstellt und das Unternehmensziel gemeinsam definiert. Künftig soll die gruppeninterne Wertschöpfungstiefe gesteigert und dadurch die Wettbewerbsfähigkeit weiter erhöht werden. So positioniert sich die Krenhof GmbH noch stärker als Technologieanbieter für Umformtechnik in der Klein- und Mittelserie. „Durch die Zusammenlegung vereinen wir das Beste aus den beiden Schmiedewelten, um weiterhin jeden Tag ein Stück besser zu werden.“, so Hartmann.

Erste Projekte im Rahmen der Fusion wurden bereits erfolgreich umgesetzt. Die daraus resultierende Kundenzufriedenheit zeigt deutlich, dass die Zusammenlegung der richtige Schritt war, um sich noch stärker von der Konkurrenz abzuheben. Schon jetzt werden namhafte Kunden im Tier-2-Bereich mit hochwertigen Schmiedekomponenten aus Aluminium und Stahl beliefert.

Das erwartet die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der neuen Krenhof GmbH

In den Schmiede-Kompetenzzentren Kapfenberg und Köflach beschäftigt Krenhof nun über 370 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Im Rahmen des Geschäftsausbaus werden noch mehr Projekte auf uns zukommen. Die Zusammenarbeit zwischen der Ober- und Weststeiermark funktioniert einfach gut – und das spiegelt sich in der Qualität unsere Dienstleistungen und der Kundenzufriedenheit wider. Deshalb planen wir die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Krenhof stetig zu erhöhen. Diese Zukunftsaussichten stimmen uns positiv.“, meint Christoph Prattes, Geschäftsführer Krenhof GmbH.

