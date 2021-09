Ein neues EXIL für die Club-, Kunst- & Kulturszene

Die Event Arena Vösendorf, eine Größe der österreichischen Clubszene, öffnet unter neuem Namen & Mangement erneut die Pforten

Ein Zufluchtsort für Freigeister, wo Raum und Zeit an Bedeutung verlieren. Ein Ort an dem Tag- oder Nachtträume wahr werden und der Alltag entweicht. Am Stadtrand gelegen und doch weit entfernt von herkömmlichen Konventionen und Regeln, wird das ungezügelte Leben zelebriert. Ein Raum wo Musik im Mittelpunkt steht und Dinge möglich sind, die es nur im Exil geben kann. Daniel Vobr, Clubbetreiber

Wien/Vösendorf (OTS) - Neben den Club Exil Partys auf mehreren Floors, mit renommierten österreichischen & internationalen DJs, werden wir unter der Woche in der Event Arena Vösendorf eine kostengünstige & moderne Location für Seminare, Firmenfeiern, Messen, Ausstellungen, Fortbildungen und Charity-Events zur Verfügung stellen und die Wiener & Mödlinger Kulturszene einbinden.

Das sagt unser neuer Clubbetreiber, Daniel Vobr:

Bilder vom Club (im Club herrscht Fotografierverbot) und Infos zu unserer Eröffnungsveranstaltung am 01.10.2021 findet man unter www.club-exil.at

